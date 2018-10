Campesinos piden no claudicar en la lucha por una salida soberana al mar para Bolivia

03/10/2018 - 13:11:26

La Paz, (ABI).- El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Jacinto Herrera, pidió el miércoles a la población no claudicar en la lucha por una salida soberana al océano Pacífico.



"Bolivia no ha perdido nada con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, fue un trabajo intenso de nuestras autoridades, pero debemos aclarar que este es un tema pendiente e inclaudicable de los bolivianos de lograr una salida soberana al mar", dijo a los periodistas.



El lunes, la CIJ rechazó la demanda de Bolivia que buscaba obligar a Chile a negociar un acceso soberano al océano Pacífico, pero invocó a ambos países a mantener el diálogo para resolver el centenario diferendo marítimo.



Herrera consideró que es equivocado en este momento buscar culpables y señaló que, por el contrario, ese fallo debe mantener la unidad de todos los bolivianos.