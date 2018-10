Barón y Montaño: El Tribunal de La Haya priorizó el formalismo jurídico antes que la búsqueda de justicia



03/10/2018 - 13:03:16

La Paz.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño en conferencia de prensa junto a su par del Senado, Milton Barón, afirmó este miércoles que el tribunal de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya dictó una sentencia en la que primó el formalismo jurídico antes que una búsqueda de solución pacífica de controversias entre países hermanos, en la demanda que Bolivia instauró contra Chile.



“El fallo no nos parece justo, la CIJ prefirió ir por la vía conservadora antes que abrir mecanismos para que no sólo Bolivia sino en el mundo se garantice la solución pacífica de conflictos”, dijo.

Asimismo, dijo que el país seguirá en la búsqueda de una solución a su demanda marítima. “Seguiremos buscando mecanismos de diálogo hasta conseguir que Bolivia recupere su condición marítima y creemos que aún existen mecanismos”.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores hizo notar que el fallo de la CIJ no fue unánime: “Tres jueces entendieron los argumentos expuesto por parte de Bolivia y entendieron que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al océano Pacífico”.



Añadió que el Tribunal reconoció que había un tema irresuelto entre ambos países, cuando éste rechazó el 24 de septiembre de 2015, la objeción de incompetencia planteada por Chile.



En esa línea, Barón también destacó que la sentencia final de la CIJ guarda contradicciones en su parte considerativa y resolutiva. Pues en sus consideraciones reconoce los múltiples acercamientos que hubo entre ambos países para resolver la cuestión marítima boliviana; mientras que en las resoluciones dicta que no hay obligación por parte de Chile de abrirse a un diálogo para alcanzar un consenso.



Eco de voces chilenas



Ambas autoridades, lamentaron que en políticos de oposición haya voces muy parecidas a las voces de políticos chilenos. “Lamento las actitudes de algunos políticos bolivianos que defienden posturas chilenas agresivas”, dijo Montaño.



Se refirió específicamente al exmagistrado Gualberto Cusi, quien llamó públicamente a asesinar al presidente Evo Morales por “traición a la Patria”, tal como se procedió con Gualberto Villarrroel en 1946.

“Cusi ha perdido toda credibilidad ante la opinión pública con este tipo de declaraciones peligrosas”, argumentó.



Lo mismo sucede con los diputados de Unidad Demócrata, Rafael Quispe y Amilcar Barral, quienes a pesar de haber sido separados de la Cámara de Diputados, por cobros irregulares a sus trabajadores y por utilizar su condición de legisladores para beneficio personal, proclaman un juicio de responsabilidades contra el Primer Mandatario por el resultado adverso de la CIJ.



Finalmente, Montaño explicó que los recursos utilizados para costear la defensa boliviana en esta demanda serán transparentados por quien corresponda, “tal como se hace con todos los recursos del Estado”, afirmó.