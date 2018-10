Oficialismo acelera el impulso de puerto Busch y proyecta inversión de al menos $us 500 MM

La Razón.- Tal como lo anticipó el presidente Evo Morales, el oficialismo apura el impulso de puerto Busch, en el municipio de Puerto Suárez, Santa Cruz, para conectar a Bolivia con el océano Atlántico, y por ende, lograr su acceso al mar. Santa Cruz celebra la decisión del Gobierno de potenciar el proyecto que, se calcula, demandará una inversión de al menos unos $us 500 millones.



El diputado del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) Édgar Montaño reveló que tiene listo un proyecto de ley que permitirá al Gobierno central buscar recursos para concretar el potenciamiento del ancladero mediante el cual Bolivia se conecta con la Hidrovía Paraguay – Paraná que pasa por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.



“Estamos presentando una ley de prioridad nacional con el que estamos autorizando al Ejecutivo que pueda buscar recursos económicos privados, nacionales o mixtos (…) Esta ley le permite al Ministerio de Economía recurrir a cualquier organismo multilateral internacional o por último los fondos que nosotros tenemos”, explicó el diputado cruceño en una entrevista con la red PAT.



Tras el fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima boliviana contra Chile, el presidente Morales reveló el martes que su administración decidió “acelerar” la concreción del tren bioceánico y el puerto cruceño con el fin de consolidar el acceso al mar y, de paso, dejar de depender de los puertos chilenos.



Paraguay y Uruguay son socios del tren bioceánico que busca conectar los puertos de Ilo, en Perú, y Santos, en Brasil, a través de territorio boliviano. Ambas naciones orientales tienen la intención de conectarse a la línea férrea desde la hidrovía.



En Bolivia, las gestiones están avanzadas para acelerar el proyecto en puerto Busch. El alcalde de Puerto Suárez, Sebastián Hurtado, celebró la decisión del Gobierno y confirmó este miércoles, en una entrevista con la red ATB, que en enero de este año, a través de la ley regional 096/2018, ese municipio habilitó un terreno para emplazar la obra.



Sobre las riberas del río Paraguay donde Bolivia tiene 48 kilómetros de costa, están disponibles 2.500 hectáreas para ese fin.



“Entonces, hablar de que no tenemos soberanía es mentira. Tenemos soberanía por puerto Busch para salir al Atlántico sur a través de la Hidrovía Paraguay – Paraná”, sostuvo Rodríguez



Recorrido



A lo largo de la hidrovía hay varios puertos. “Las embarcaciones parte de puerto Busch, llegan a Asunción (Paraguay), Rosario en Argentina y luego a Nueva Palmira en Uruguay” que son aguas que tienen un carácter internacional, explicó Rodríguez.



El alcalde hizo cuentas y calculó que desde 2016 hasta mayo de este año el país exportó 100.000 toneladas de mineral del Mutún, una de las reservas de hierro más grandes que tiene el país y que se considerada la cuarta más relevante del mundo. Pero además por esa región se exporta una parte de la soya boliviana.



“Tenemos los puertos que nos ofrece el canal Tamengo que se encuentra en el municipio de Puerto Quijarro por donde salimos al río Paraguay. Ahora, solamente tenemos para salir con el hierro del Mutún con nuestro puerto Busch. Infraestructura para hacer un puerto multipropósito es lo que venimos a proponer a toda la bolivianidad”, sostuvo.



“Esto no es favorable tan solo para nuestra provincia German Busch, es para la Chiquitanía, para el departamento y para el país”, insistió y anunció que una misión de la región llega a La Paz para reunirse con las autoridades nacionales. “Aquí no es para mañana, es para hoy”, sostuvo el edil.



Costos y proyecto



Se gestó un proyecto que data de por lo menos 2013 mediante el cual se calculó una inversión inicial de $us 150 millones, pero esa cifra ha cambiado con uno nuevo que perfila unos $us 500 millones a $us 700 millones.



El diputado oficialista Montaño, citando a expertos, consideró que la inversión alcanzará los $us 500 millones “para poder mejorar” el puerto.



Pero restan trabajos. “Hay que hacer un calado (en el río), hay que invertir en ampliar los depósitos, hay que ampliar desde Motacusito hasta Busch el tren”, explicó.



El alcalde de Puerto Suárez consideró que además resta la conexión vial de 54 kilómetros hasta el ancladero para tenerlo activo en épocas de lluvia. Montaño calculó que el proyecto se concluirá hasta en tres años, es decir en 2021.



Beneficios



A decir del diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD) Erick Morón, quien recogió dato de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), “hay una reducción del 20% del costo” en exportaciones e importaciones.



El opositor también apuntó que los beneficios también alcanzan a la reducción del tiempo del traslado de la carga que se calcula entre 5 y 15 días. “Es un impacto económico totalmente beneficioso”, insistió.



Pero los empresarios cruceños aseguran que se puede dar un ahorro comparativo con el puerto chileno de Arica hasta en 30%, según informó La Razón en mayo de 2017.



“Decimos que se ha cerrado una puerta para Chile y se ha abierto dos puertas para los bolivianos. Ilo y el puerto Busch”, remarcó el legislador Montaño.