Cerrarán salidas en Tarija por paro cívico el viernes



03/10/2018 - 12:17:03

El País.- El Comité Cívico de la ciudad de Tarija anunció que el paro cívico convocado para el día viernes 5 de octubre, en rechazo a la “confiscación de recursos” por parte del Gobierno Nacional, será con bloqueo de calles y de las salidas principales de la ciudad.



De momento, algunas instituciones incluidas la Federación de Gremiales y el Transporte Libre se sumaron al paro departamental, las mismas que ayudaran en el bloqueo de las principales calles.



Por su parte, el representante de la Federación del Autotransporte 15 de Abril, Damián Castillo, refirió que aunque no recibieron una convocatoria oficial dijo que está de acuerdo con el paro, ya que los tarijeños no deben permitir la confiscación de recursos.



Catillo, aunque no aseguró si el transporte federado participará o no del paro, mencionó que “no debemos permitir que nos metan la mano en los bolsillos de nuestros propios recursos que genera el tema de la renta de hidrocarburos”.



“Nosotros tenemos conocimiento del tema del paro por los medios de comunicación pero no hay una convocatoria para todos los comités cívicos de las provincias e instituciones (…) yo creo que debe ser masivo, debemos socializar para que Tarija se muestre unida”, dijo.