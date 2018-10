WhatsApp: A los usuarios les espera tal vez el cambio más molesto



03/10/2018 - 11:43:15

RT.- La aplicación de mensajería WhatsApp se prepara para un gran anuncio que no será del agrado de los usuarios: según reportes de la prensa, el popular servicio se prepara para introducir la difusión de anuncios a partir de 2019.



Pese a que aún no se conocen muchos detalles, se reporta que anuncios de corta duración aparecerán en la sección de estado, alternando algunos videos y fotos que los usuarios suben ahí. A finales de septiembre, el portal WABetaInfo informó a través de su cuenta de Twitter que "WhatsApp ya está trabajando para implementar anuncios en la aplicación a base de iOS".



A finales de septiembre el cofundador de WhatsApp Brian Acton explicó en una entrevista a Forbes que abandonó la sociedad con Facebook ―actual dueña del servicio―, en parte por no estar de acuerdo con los planes de Zuckerberg de monetizarlo. Según él, con este objetivo Facebook quería introducir anuncios orientados en la sección de estado, por lo que Acton afirmó haber sentido "que rompió un pacto social con sus usuarios".



"La publicidad orientada es lo que me hace infeliz", sostuvo Acton en la entrevista. El segundo fundador de la red de mensajería, Jan Koum, también decidió abandonar WhatsApp el pasado mes de abril, argumentando que tuvo diferencias con Facebook.