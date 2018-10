Trump cometió fraude impositivo para crear su fortuna personal



03/10/2018 - 11:12:25

VOA.- El presidente Donald Trump eludió impuestos en forma cuestionable y cometió fraude directo para aumentar su fortuna que comenzó con el dinero de sus padres, informó el martes el New York Times.



A Trump le gusta presentarse a sí mismo como un hombre hecho por sí mismo, diciendo que comenzó con un préstamo relativamente modesto de un millón de dólares de su padre y construyó su riqueza a través de inversiones y acuerdos.



Pero en un extenso y detallado artículo de 40.000 palabras, el Times informa que Trump recibió alrededor de 413 millones de dólares de su padre, Fred Trump, un magnate de bienes raíces de Nueva York.



Fred Trump comenzó a canalizar dinero a Donald Trump y sus hermanos cuando eran niños pequeños y el periódico dijo que todavía están recibiendo dinero del imperio de bienes raíces en la actualidad.



El periódico informó que Trump ayudó a su padre a construir su fortuna al evadir impuestos, incluido lo que el periódico denomina deducciones fiscales inadecuadas.



El informe alega que Donald Trump planeaba subestimar el valor de las propiedades inmobiliarias de Trump para reducir drásticamente la factura de impuestos.



El Times también informa que Donald Trump y sus hermanos crearon una corporación falsa para ocultar grandes regalos en efectivo de su padre.



Según el periódico, los registros de impuestos muestran que la familia Trump pagó solo una fracción de los impuestos que estaban obligados a pagar al gobierno federal según el código impositivo.



La Casa Blanca rechaza informe del Times



A última hora del martes, la Casa Blanca publicó una declaración sobre la historia del Times.



"Fred Trump ha estado ausente por casi 20 años y es triste presenciar este engañoso ataque contra la familia Trump por parte del fracasado New York Times. Hace muchas décadas el IRS revisó y aprobó estas transacciones. La credibilidad del New York Times y otros medios de comunicación con el pueblo estadounidense está en su punto más bajo porque se consumen con el ataque al presidente y su familia las 24 horas del día, los siete días de la semana, en lugar de informar las noticias ", dijo en un comunicado la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.



“El New York Times rara vez puede encontrar algo positivo sobre el presidente y su tremendo historial de éxitos que reportar. Tal vez sea necesaria otra disculpa del New York Times, como la que tuvieron que emitir después de que obtuvieran las elecciones de 2016 tan vergonzosamente equivocadas" indica la declaración.



El periódico basó su historia en entrevistas con antiguos empleados de Fred Trump y más de 100.000 páginas de documentos, incluidas las declaraciones de impuestos personales del anciano Trump.



Aparentemente, ninguna de las declaraciones de impuestos del presidente se usó para escribir el informe del Times. El presidente Trump rompió con la tradición de la Casa Blanca y se negó a dar a conocer sus devoluciones de impuestos.



Un abogado de Trump, Charles Harder, dijo en una declaración el martes que "las acusaciones de fraude y evasión de impuestos del New York Times son 100 por ciento falsas y altamente difamatorias. No hubo fraude ni evasión de impuestos por parte de nadie. Los hechos sobre los cuales The Times basa su Las falsas acusaciones son extremadamente inexactas".



Una declaración del hermano del presidente Trump, Robert, señala que Fred Trump murió en junio de 1999 y dice que el Servicio de Impuestos Internos cerró su patrimonio dos años después. Dijo que la familia Trump no tiene más comentarios sobre las acusaciones y hace un llamamiento a todos para que dejen descansar en paz a Fred y Mary Anne Trump.



El New York Times dijo que, según expertos en impuestos, es poco probable que el presidente Trump se enfrente a un proceso penal por fraude fiscal porque los presuntos delitos se cometieron hace mucho tiempo.