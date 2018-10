Putin: Aconsejaría a Trump mirar al espejo para buscar al culpable de la subida del petróleo



03/10/2018 - 11:07:18

RT.- El presidente ruso, Vladímir Putin, ha afirmado que "aconsejaría a [Donald] Trump mirar al espejo para buscar al culpable de la subida de los precios del petróleo".



El mandatario ha afirmado haber tenido "una reunión muy buena" con el presidente de EE.UU. en Helsinki. "Pero si hubiéramos tratado este tema que estamos discutiendo hoy, le diría que "si quieres encontrar al culpable del crecimiento de los precio, Donald, tienes que mirar al espejo"", ha afirmado Putin en el foro internacional Semana Energética de Rusia.



El presidente ha señalado que en el aumento de los precios influyen "factores geopolíticos", y ha subrayado que es mejor no intervenir en estos procesos de mercado "intentando obtener ventajas competitivas a través de instrumentos políticos". Intentar regular los precios "no trae nada bueno", ha advertido Putin.



Por otra parte, el mandatario ruso ha aseverado que EE.UU. "comete un error estratégico colosal". "Socavan la confianza en el dólar como moneda de reserva universal y, en realidad, única; socavan la fe en el dólar como instrumento universal", ha explicado Putin. En su opinión, las autoridades estadounidenses están "cavando su propia fosa".



"Me parece que es un típico error de cualquier imperio, cuando la gente piensa que todo es tan poderoso, tan fuerte, tan estable, que no habrá ninguna consecuencia negativa. Pero no, [las consecuencias] vienen tarde o temprano", ha añadido el presidente.