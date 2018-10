Ex presidente de Chile: Para nosotros sería ideal que el próximo año Bolivia tenga un mandatario electo que esté dispuesto a conversar

03/10/2018 - 10:57:29

La Tercera.- El ex jefe de Estado llegó esta mañana a La Moneda, junto a Ricardo Lagos, para analizar con Sebastián Piñera el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En la ocasión criticó que Evo Morales calificara de "informe" el fallo de la CIJ.



Hasta el Palacio de La Moneda llegaron esta mañana los ex mandatarios Eduardo Frei y Ricardo Lagos, para analizar junto al Presidente Sebastián Piñera, el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que rechazó la demanda marítima que Bolivia presentó en 2013.



En un punto de prensa tras la cita -en la que además participaron el canciller Roberto Ampuero, la subsecretaria de RR.EE. Carolina Valdivia, y el agente Claudio Grossman- Frei recalcó que lo dictaminado por el tribunal internacional era un “fallo” y no un “informe”. Esto luego de que Evo Morales manifestara en su cuenta de Twitter que “pese al informe de la CIJ, que ha sido injusto, la lucha del pueblo boliviano sigue”.



Además, recordó que el próximo año en el país altiplánico hay elecciones presidenciales, lo cual “va a marcar mucho las decisiones que tome ese gobierno”.



“Para nosotros sería ideal que el próximo año tengamos un presidente electo de Bolivia que esté dispuesto a conversar, a dialogar, seguir construyendo una unidad y conseguir afianzar lo que hemos hecho. Chile ha hecho un esfuerzo muy grande no solo del punto de vista económico”. agregó.



El ex jefe de Estado manifestó, igualmente, que para seguir trabajando con Bolivia es necesario un clima de “respeto, reconocimiento a los fallos internacionales y voluntad de conseguir una alianza”.



Por su parte, el ex presidente Ricardo Lagos manifestó que tras la sentencia leída por la CIJ, Chile debiera “dar vuelta la página y retomar las conversaciones” que se sostenían previo a que La Paz presentara la demanda.



“Los países vecinos conversan y la Corte demostró que el conversar no implica generar derechos. Este fallo de la Corte establece que los países civilizados conversan, y a partir de este caso, la Corte quiso dar un mensaje al mundo, un mundo basado en el diálogo, en el Estado de Derecho y con reglas internacionales”, dijo.