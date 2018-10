En La Paz no se puede jugar con nadie de igual a igual

03/10/2018 - 08:21:22

Página Siete.- El peruano Roberto Mosquera, entrenador de Royal Pari, comenzó a calentar el juego del próximo domingo frente a Bolívar (16:00), en el estadio Hernando Siles. Mosquera dijo ayer que “en La Paz no se puede jugar con nadie de igual a igual”, en referencia a los 3.600 metros de altitud que tiene la sede de Gobierno.



Royal Pari marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones del certamen Clausura con 26 unidades. En cierto momento del torneo estuvo de puntero, pero como hace tres fechas que no conoce de triunfos cayó al segundo casillero.



El equipo inmobiliario perdió primero con Destroyers, luego cayó por la mínima diferencia con Oriente Petrolero y en la última jornada cedió otras dos unidades frente al elenco de San José, con el que igualó a un gol por lado.



“¿Cómo a 4.000 metros no se puede clasificar?”



“En La Paz no se puede jugar con nadie de igual a igual, es una ventaja competitiva enorme que tienen los equipos de allí. La deuda que tiene la Selección es ganar allí, es que todos no se explican ¿cómo a 4.000 metros no se puede clasificar?”, declaró ayer a los medios de prensa cruceños.



El DT dirigió el año pasado a Wilstermann de Cochabamba, con el que estuvo a un paso de llegar a las semifinales de la Copa Libertadores, pero en ninguna ocasión hizo alusión a los 2.500 metros que existe en la capital valluna y que también jugó a favor de los aviadores.



Mosquera explicó que tiene la experiencia de jugar en ciudades de altitud y agregó que “yo conozco la altura y sé como plantear un partido, pero es una ventaja enorme (para los equipos de La Paz), que hay que saber maquillarlo cambiando el sistema o ver qué hombres corren más en la altura. Antes la altura determinaba, ahora influye, pero no determina quién gana el partido”.



Pari llegará por segunda ocasión a La Paz en este año. En el Apertura los cruceños perdieron por 3-0 ante The Strongest y la visita a Bolívar será la segunda. El benjamín del torneo se medirá por primera vez con los celestes en el Siles. No tuvieron la oportunidad de cruzarse en el primer campeonato del año. “No se trata de remontar lo que estamos haciendo, se trata que al frente tendremos uno de los mejores planteles y el de mejor presupuesto. Si nosotros queremos respeto, tenemos que ir a jugar este partido e intentar ganarlo”, apuntó Mosquera.



Hasta el jueves, el técnico evaluará qué futbolistas están aptos para jugar en La Paz y comenzar a definir el equipo titular. “Hay que tratar de consolidarnos en los primeros lugares para tener un premio internacional”, resaltó.