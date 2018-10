Tucho y sus jugadores no aguantan el arbitraje

El Día.- Ayer por la mañana Víctor Hugo "Tucho" Antelo y sus dirigidos, invitaron a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para expresar su repudio contra el mal arbitraje argumentando que los ha venido perjudicando en el desarrollo del campeonato.



Conferencia. "Tucho", quien fue expulsado el domingo ante Sport Boys, no ocultó su molestia y lo cansado que está con este tema. "Ya estamos cansados, ya no aguantamos más, de qué sirve que trabajemos toda la semana, que el dirigente pague nuestro hospedaje, nuestro pasaje, si el domingo ya está todo preparado para que no ganemos", indicó el estratega.



"Nos aguantamos de no agredirlos, cualquier rato un técnico los va agredir o la gente se va entrar y les van a dar", agregó "Tucho".



Los jugadores también expresaron su molestia. "No nos cobran varios penales, nos anulan goles, parece un robo a mano armada, tienen favoritismo, se la agarran con los jugadores", expresó José Alfredo Castillo.



"Es lamentable, necesitamos que esto cambie, esto no puede pasar en el fútbol profesional", dijo Marcelo Aguirre.