Pochi, a punto de ampliar su contrato por dos años más



03/10/2018 - 08:18:39

Los Tiempos.- La dirigencia del club Wilstermann y el empresario del volante argentino Cristian “Pochi” Chávez tienen la conversaciones adelantadas y es posible que la siguiente semana se firme la ampliación del contrato por dos años más.



“Diez años me quiero quedar (risas). No, la prioridad son dos años”, reconoció Chávez, al ser consultado si existen negociaciones para que permanezca en el club Wilstermann, teniendo en cuenta que su contrato finalizará a fin de año.



“Tengo muchas ganas de quedarme acá, ojalá que puedan llegar a un acuerdo (dirigencia y empresario). Me siento muy cómodo, ojalá pueda renovar y pueda darle más alegrías al club”, complementó.



El jugador comentó que le gusta mucho la idea de quedarse dos años. “Me gusta estar acá. Sabemos que tenemos Copa al año que viene, tenemos que hacer un buen torneo, como el que hicimos el año pasado y, si se puede llegar un poco más lejos, ojalá se pueda dar”, comentó “Pochi”, a tiempo de indicar que tiene el apoyo de su familia para permanecer dos años más en Wilstermann.



“Ahora estoy solo, porque hace un mes y medio mi mujer y mis hijas se fueron (a Argentina) porque al padre le diagnosticaron cáncer, pero yo estoy acá por mis hijas. Ellas querían que venga acá, que salga campeón y ahora me dijeron que siga”, manifestó.



Cristian, además, aclaró que él no es quien negocia su contrato, sino su representante, quien ve todo el tema económico.



“Mi representante es el que habla con ellos. Él ve lo que yo puedo ganar, sabe lo que yo quiero ganar”, dijo.



Renán Quiroga, vicepresidente ejecutivo de Wilstermann, confirmó que las negociaciones están muy adelantadas.



“Con el representante de ‘Pochi’ se tiene conversaciones adelantadas y, si Dios quiere, hasta la 4siguiente semana ya se estará cerrando con él”, aseguró.



Caso de Zenteno



“Edward (Zenteno) está en los planes. Se ha tenido una conversación con él, hay el compromiso del jugador, que quiere continuar y ponerse bien físicamente para empezar bien el próximo año, con el torneo internacional que tenemos. Sí, está en nuestros planes”, dijo Quiroga, sobre Edward Zenteno, que está suspendido hasta el 14 de febrero de 2019, por doping positivo.



Pero si bien el jugador está en los planes de Wilstermann y continúa entrenándose con el plantel, su situación aún es incierta en el equipo, sobre todo por el tema económico.



“La idea es que se quede. Es importante para nosotros, que además es nacional, pero el tema delicado es el económico”, señaló Quiroga.



Aún faltan detalles para definir este tema.







OFICINAS DEL CLUB IRÁN AL COMPLEJO



La dirigencia del club Wilstermann espera iniciar las obras de su nueva sede este mes, por lo tanto, empezó a ver el tema logístico para que las oficinas de la institución sean trasladadas al complejo en la laguna Alalay.



“Esta semana hay que empezar a trasladar las cosas. Por eso estamos viendo acá algunos espacios en el complejo, para que acá funcione la parte administrativa”, dijo Renán Quiroga, vicepresidente ejecutivo.



Por otra parte, el dirigente señaló que esta semana se pagará uno de los dos meses que se adeuda al plantel.







REYES PUEDE REEMPLAZAR A MONTERO EN LA DEFENSA



REDACCIÓN CENTRAL



El marcador central de Wilstermann Ronny Montero es baja confirmada por acumulación de tarjetas amarillas.



Aunque el técnico Álvaro Peña tendrá el retorno de cinco de sus usuales titulares con los que no pudo contar en el cotejo ante Nacional Potosí: Alex da Silva, Jorge Ortiz, Fernando Saucedo, Lucas Gaúcho y Juan Pablo Aponte, la ausencia de Montero podría provocarle problemas para definir al equipo que enfrentará a Blooming este domingo.



Esta complicación se genera porque Montero es nacional y para su reemplazo tiene a David Díaz, uruguayo nacionalizado boliviano, pero que en el campo de juego ocupa un cupo de extranjero, y a Sebastián Reyes, que no ha podido debutar aún esta temporada.



Sin embargo, ante la consulta, el estratega Peña manifestó que Reyes será evaluado durante la semana para ver si puede ser el reemplazo de Montero, en la defensa central y hacer la dupla con Silva.



En caso que Reyes no convenza, Peña tendrá que dejar a un usual titular extranjero en la banca. Para escoger tiene a Arnaldo Giménez, Alex da Silva, Cristian Chávez y Lucas Gaúcho.



Serginho en duda



“Si Dios quiere, esta semana Serginho volverá a los entrenamientos”, dijo Peña, que espera contar pronto con el jugador brasileño, que aún se recupera de una tendinitis crónica en el tendón de Aquiles del tobillo derecho.