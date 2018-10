Los árbitros bajo la lupa



03/10/2018 - 08:14:48

Correo del Sur.- Cada fecha que pasa del torneo Clausura los dardos van dirigidos a la actuación de los árbitros. El fin de semana no fue la excepción, y por ello el vicepresidente de la Comisión Superior de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Hebert Aguilera, fue tajante al afirmar que sólo cuentan con tres jueces capacitados de los 12 que necesitan cada fin de semana.



“Nosotros asumimos hace un mes y necesitamos al menos seis meses para que se vean los resultados de nuestro trabajo. Esto tiene un proceso. Esta crisis de árbitros es porque sólo hubo una capacitación en los últimos tres años y por lo menos se necesita una cada dos meses. Eso está cambiando. Somos conscientes de que el arbitraje actual es malo”, recalcó Aguilera, que anunció tres capacitaciones de la FIFA entre octubre y noviembre.



Los tres réferis que la Comisión Superior de Árbitros considera que están capacitados son Gery Vargas, de Oruro; Juan Nelio García e Ivo Méndez, de Santa Cruz. “Estos creemos que son los mejores, pero no quiere decir que no cometan errores”, manifestó.



Lamentó que los árbitros nacionales ya no sean llamados para partidos internacionales.