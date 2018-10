Laforia hace fisioterapia y es duda para el domingo



03/10/2018 - 08:13:48

El Diario.- El portero Fernando Laforia es duda en la Academia para enfrentar el domingo desde las 16:00 a Royal Pari en el estadio Hernando Siles. Ayer, el guardameta uruguayo no entrenó y realizó una extendida sesión de fisioterapia.



Laforia adolece de un micro desgarro en el recto del muslo derecho desde la pasada semana, situación que lo obligó a no jugar el pasado domingo ante Oriente Petrolero, fue remplazado por Widen Rojas.



El uruguayo se lesionó en una práctica en el estadio Simón Bolívar de la zona de Tembladerani, se espera que su recuperación sea a corto plazo, de ser así, el jueves podría integrarse al plantel.



Otro de los lesionados, Jorge Enrique Flores, trotó ayer al borde de la cancha, aún no se conoce el tiempo de recuperación. Padece de un desgarro en la parte posterior del muslo derecho.



EQUIPO



Ayer el equipo retornó a las practicas, trabajó en espacio reducido. El timonel Alfredo Arias determinó que el grupo trabaje en la precisión de los pases con presión de por medio, además exigió que se juegue con velocidad buscando al compañero mejor ubicado.



El DT considera que Royal Pari, vendrá a cerrarse en la defensa y a tratar de salir en contragolpe, ante esa acción, el equipo celeste buscará jugar por afuera, es decir por los laterales.



El ánimo en el plantel es elevado tras la victoria lograda el domingo ante los refineros (3-0), se observó en el entrenamiento que los jugadores se encuentran menos presionados y con ganas de continuar sumando de a tres para acercarse a los líderes del campeonato.



Para hoy, se tiene previsto que el grupo entrene a partir de las 10:00 en su reducto de Tembladerani.