Huelga de hambre por puentes se mantiene en Santa Cruz



03/10/2018 - 08:08:41

El Día.- Pese a que un grupo de secretarios municipales de la Alcaldía cruceña llegó ayer hasta el piquete de huelga de hambre que realizan autoridades y vecinos de Porongo, demandando la construcción de por lo menos dos puentes que faciliten la interconexión entre las dos poblaciones, no hubo el acercamiento que se esperaba y decidieron posponer el encuentro para la jornada de hoy.



Técnicos lo evaluarán. Una de las propuestas que planteó la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, es la construcción de un puente desde el 6to anillo de la zona sur de la capital cruceña, "donde existen las condiciones idóneas para integrar al municipio de Santa Cruz", explicó Sandra Velarde, secretaria municipal de Administración y Finanzas.



Por su parte los representantes del gobierno porongueño no aceptaron de forma inmediata la propuesta porque no tenían a sus técnicos, "les propongo (la exposición) que no sea ahora y sea mañana (hoy)", respondió Julio César Carrillo, alcalde de Porongo.



Luego de algunas protestas de los vecinos porongueños, que habían en el lugar, las autoridades se retiraron.



La medida continúa. En el segundo día de huelga, los vecinos de Porongo continúan sumándose al piquete, que inició con ocho, y en la jornada de ayer sumaron cinco más.