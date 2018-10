Denuncias y silencio empañan la nueva etapa de la Fiscalía en Tarija



03/10/2018 - 08:06:36

El País.- El Ministerio Público en Tarija ha sido ayer el blanco de las críticas, puesto que además de haber cerrado sus puertas a la prensa para brindar información sobre los tantos casos relevantes que atienden día a día, se conoció que dos personas vinculadas laboralmente a dicha institución fueron denunciadas. Una por acoso sexual y la otra por estafa.



Por todo esto, la fiscal del departamento de Tarija, Maggi Corrillo, pasó un día más en silencio y sin atender a los medios de comunicación para informar sobre el trabajo que realiza la Fiscalía. Pero eso no fue todo, puesto que a primeras hora de la mañana, trabajadores de la prensa fueron prohibidos de ingresar al edificio de dicha institución por “órdenes superiores”.



Dos trabajadores de la prensa que estaban ingresando junto a un fiscal al edificio y ya estaban subiendo las gradas del mismo, fueron detenidos y devueltos a la puerta de entrada a la Fiscalía, por la policía que custodia dicho lugar, quien procedió de esa manera debido a que tenía órdenes de la fiscal departamental de no permitir el ingreso a los periodistas.



Tuvieron que pasar un par de horas y varias denuncias públicas realizadas en los mismos medios de comunicación y redes sociales, para que se les permita a los periodistas el ingreso a la Fiscalía; sin embargo los fiscales no brindaban información alguna y la fiscal departamental, se mantuvo ocupada todo el día.



“Las instituciones públicas tienen la característica que cualquier ciudadano puede ingresar y cualquier ciudadano podría pedir información (…) Siempre y cuando se respete la presunción de inocencia y en ese sentido se haga la información, la prensa tiene derecho a conocer, igual que la población, sobre las causas que tienen relevancia”, expresó la presidenta del colegio de abogados, Isabel Moreno, al consultarle sobre lo que pasaba en la Fiscalía.



Fue recién después de las 12 del mediodía, tras la presión de los medios y al menos dos horas de vigilia en la puerta de la oficina de la fiscal Graciela Copas, que la mencionada salió y atendió las preguntas. ¿El caso? la denuncia contra un funcionario del Ministerio Público denunciado de acoso sexual.



La fiscal asignada a este hecho confirmó que el médico forense W.J.D. (según sus iniciales), quien recientemente fue destituido del Ministerio Público, está denunciado de acoso sexual y por lo tanto se abrió una investigación a esta causa, misma que fue declarada “en reserva”.



“No debemos confundir que la reserva de actuaciones es una situación, que establece el Código de Procedimiento Penal, sin embargo la Ley 348 como tal, prevé en este tipo de casos, la reserva de la causa, en resguardo de los derechos de las víctimas”, manifestó.



Por este motivo no se animó a dar mayores detalles sobre el hecho, pero sí aclaró que una víctima de sexo femenino, mayor de edad, es la que habría denunciado el acoso sexual. De la misma manera, explicó que en este caso se pidió una ampliación al plazo de investigación, por lo que adelantó que tienen un mes más para realizar las primeras averiguaciones al respecto.



“Hay una denuncia, esta causa inició con una denuncia y hay un equipo de fiscales que está llevando la investigación”, manifestó.



Protesta

Pero eso no fue todo lo que pasó ayer en la Fiscalía, porque a media mañana, justo cuando los periodistas estaban recién ingresando al edificio, un grupo de personas con pancartas, afiches y altavoces llegaron a puertas de la fiscalía para protestar contra las autoridades de dicha institución, aduciendo que éstos encubrirían justamente al “médico forense” denunciado, quien además tiene otra denuncia por falsificación de documentos.



“Nuevamente ha caído en otro delito este señor denunciado por una señorita. Este señor desde el 20 de agosto tiene una denuncia y la Fiscalía lo viene encubriendo, diciendo que el caso está en reserva”, declaró Adriana Garzón, familiar de una de las varias “víctimas” de los informes realizados por el cuestionado médico forense.



Otra denuncia

A esto, minutos más tarde y cuando los ánimos parecían calmarse en la Fiscalía, una mujer de nacionalidad paraguaya se apersonó a las puertas del Ministerio Público para denunciar en los medios de comunicación su caso y revelar que fue estafada por una funcionaria de dicha institución.



La víctima de nombre Delia Sanabria, acusó a una funcionaria de dicha institución de haberla estafado a ella y a su pareja por la suma de 18 mil dólares americanos, al darle una casa en anticrético que no era de su propiedad. Entre llanto, furia y temor ante cualquier represalia, la estafada pedía justicia a las autoridades.