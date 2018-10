Gobernación de Cochabamba paga más de Bs 1 millón a 11 medios por publicidad



03/10/2018 - 08:05:16

opinión.- La Dirección de Comunicación de la Gobernación de Cochabamba tiene un presupuesto de 284.341 bolivianos para la gestión 2018, de los cuales se ejecutaron 50.007 bolivianos. Sin embargo, se destinaroon 1.065.644 bolivianos en contratos con 11 medios de comunicación para la emisión de publicaciones, publicidad y micronoticieros, según la tabla que mostró ayer el director de esa unidad, Adalid Cabrera, en una disertación oral ante la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).



El asambleísta por el Movimiento Demócrata Social (MDS) Freddy Gonzales cuestionó que el presupuesto no tenga relación con los gastos efectuados. “Ellos (la Gobernación) muestran que los recursos son pobres, pero en realidad están gastando más de un millón de bolivianos de acuerdo a las planillas. Es un informe falso porque hay contradicciones”.



Cabrera, durante su exposición, justificó que los montos no concuerdan debido a que cada Secretaría y Dirección tiene un presupuesto “adicional” para mantener informada a la población respecto a las tareas u obras que llevan adelante. Sin embargo, en la interpelación de los asambleístas no supo desglosar las cantidades asignadas por cada una de las ellas.



Al respecto, Gonzales señaló que los “traspasos” que realizan de una unidad a otra dentro de la Gobernación se entienden como un acto irregular. “Con esta maniobra están tratando de eludir el control y nos están engañando sobre el presupuesto real que existe para el tema de publicidad”.



CONTRATOS Cabrera mostró cuánto pagan a cada medio de comunicación, en una tabla. Del 1.065.644 bolivianos, la red televisiva ATB cobró 343.004 bolivianos (260 pases por 151.840 y otros 260 pases por 191.100 bolivianos). Los pases cuestan 584.40 y 735 bolivianos cada uno.



Al canal Telece, le pagaron 93.600 bolivianos por 520 pases; a Univalle 62.400 bolivianos por 520 pases; a Televisión Valle Alto (canal 29) 7.500 bolivianos por 325 pases; a radio Centro 169.425 bolivianos por 502 pases; a radio PIO XII 89.860 bolivianos por 622 pases (la tarifa es diferenciada, hay de 152.80 y de 102 bolivianos cada uno); a radio Fides 87.360 bolivianos por 520 pases; a radio Cepra 39.395 bolivianos por 520 pases; a radio Kawsachun Coca 46.800 bolivianos por 520 pases; a Soberanía 78.260 bolivianos por 2.600 pases y a Mundial 48.000 bolivianos por 1.650 pases (de 20 y 40 bolivianos cada uno). Algunos solicitaron que se amplíe el informe.