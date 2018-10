Estudiante se abre paso por YouTube y Facebook



03/10/2018 - 08:02:57

Correo del Sur.- Más allá de competir en el exterior, Porcel pretende transmitir su experiencia y tiene un proyecto dirigido a los estudiantes del colegio San Marcos.



YouTube y Facebook le abrieron las fronteras. El chuquisaqueño Andy Porcel Velásquez perfeccionó sus conocimientos en robótica a través de la biblioteca digital de videos, encontró desafíos en la red social y ahora tiene la posibilidad de competir en el Robomatrix, en Guadalajara (México).



Su idilio con los robots comenzó hace algunos años, cuando cursaba el tercer año de Ingeniería Mecatrónica, pero no se quedó ahí. Indagó más, se metió en las redes y encontró la forma de mejorar su técnica.



“He empezado a investigar por mi propia cuenta”, comentó Porcel, al recordar que tras tomar cursos de programación, se volvió autodidacta, merced de la amplia gama de tutoriales en YouTube y fabricó sus propios equipos.



“La fabricación y programación es netamente mía, para empezar el chasis es de metal, lo hice al lado del tornero. El chasis es 100% chuquisaqueño, como quien diría”, recalcó el estudiante de último año de Ingeniería Mecatrónica, respecto al robot con el que logró el segundo lugar en una competencia nacional, en La Paz, el anterior fin de semana.



Participó en la categoría “minizumo”, una especie de combate entre robots en una superficie especial. El objetivo es empujar al contrincante hasta retirarlo del área de competencia, el primero que lo hace se queda con la victoria.



¿Cómo llegó? Porcel supo de la prueba nacional a través de internet, encontró información en Facebook y no dudo en asumir el reto, según relató.



“Investigando, buscando campeonatos, los encontré en Facebook”, señaló. La Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, a cargo del certamen, otorgó acreditaciones a nivel internacional a los tres primeros de cada categoría, entre ellos Porcel.



Para llegar a México, el estudiante chuquisaqueño no sólo deberá costearse el viaje e inscripción sino también la preparación de su robot, pues “se duplica a nivel internacional”. “Actualmente, a grandes rasgos, el robot que he diseñado, me ha costado 1.500 a 1.800 bolivianos”, calculó.



Para mejorar el rendimiento del robot, se requiere materiales americanos en vez de los productos chinos que actualmente utiliza, según explicó. Para ello, pidió el apoyo económico de autoridades, pues a su criterio, en Sucre existe un gran potencial en robótica, pero falta respaldo.