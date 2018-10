Expertos: Derrota en La Haya será parte del legado de Evo



03/10/2018 - 07:54:49

Página Siete.- El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre la demanda de obligación de negociar un acceso al océano Pacífico, constituye una derrota para el presidente Evo Morales, según analistas políticos y legisladores de oposición.



El politólogo Jorge Dulon sostuvo que Morales queda, después del veredicto, como “un presidente que fracasó”. “Hizo todos los esfuerzos por lograr un salida al Pacífico, pero tendrá que cargar con este legado. Lamentablemente no hay una decisión hacia atrás que se pueda tomar”, lamentó.



El analista Franklin Pareja explicó que este “gran fracaso” marcará la historia de Morales, de tal forma que ahora él está “limitado” de seguir con una estrategia futura para retomar la demanda marítima.



“Evo Morales ha sufrido una gran derrota porque encarnó el proceso en primera persona. La responsabilidad no la va a poder asumir, tienen que ser otros actores, con otra estrategia renovada”, indicó.



El escritor Edmundo Paz Soldán tuiteó: “Podrán buscarse muchos culpables, pero lo concreto es que esta derrota catastrófica será parte del legado de Evo (como lo hubiera sido un gran triunfo)”.



El diputado de Unidad Demócrata Wilson Santamaría manifestó que la imagen de Morales queda en el suelo, “porque ante la comunidad internacional queda como el Presidente que le vendió a la ciudadanía algo que no iba a ocurrir; y ante la historia queda como la persona que rifó la oportunidad de regresar al océano Pacífico”.



Agregó que este “legado histórico de derrota” acompañará Morales en su vida política y presidencial “por siempre”.



“Ahora con este escenario de derrota, el presidente necesita darse un baño de humildad y no creer que son unos cuantos los que lo atacan. Tiene que admitir que hubo una derrota enorme”, expresó el legislador.



En la misma línea, el diputado de los Demócratas Gonzalo Barrientos subrayó que el mandatario fue quien decidió interponer la demanda ante La Haya y que por ello, ante el fracaso, se convirtió en el centro de cuestionamientos y ataques. “Su imagen queda muy mal, es una derrota con la que tendrá que cargar, porque fue un fallo negativo, una demanda rechazada. Le da y le dará una mala imagen siempre a Evo Morales”, dijo Barrientos.



El 1 de octubre, La Haya determinó que Chile no contrajo la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Pacífico. Para el abogado constitucionalista, William Bascopé, esta es una dura derrota diplomática para Morales.



“Ha quedado muy golpeado, esto es muy duro. La próxima vez que queramos encarar el tema marítimo, Chile nos va a sacar esta sentencia y va a decir que el tema ya se zanjó. El costo político es muy duro, porque hay un fracaso de por medio y el Presidente tendrá que hacer frente a eso, no sé si el Presidente ha calculado eso”, sostuvo.



El especialista agregó que el mandatario quedará en la historia como alguien que perdió credibilidad y autoridad moral porque “ilusionó a miles de bolivianos”.



El canciller Diego Pary afirmó, por su parte, que “Bolivia no tiene nada qué cumplir del fallo”. Agregó: “nosotros no tenemos ninguna obligación impuesta por la Corte”.