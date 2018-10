Paz pide dejar de llorar a Chile y mirar hacia otros puertos y salidas



Los Tiempos.- Tras el fallo negativo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la demanda marítima, el expresidente Jaime Paz Zamora, en conferencia de prensa, afirmó que es hora de dejar de insistir por mar ante Chile, dejar de llorar y que el Gobierno debe priorizar otras alternativas a los puertos chilenos. “Presidente, ya me siento humillado como boliviano, dejemos de llorar ante Chile. Por el amor de Dios, seamos dignos”, declaró.



Asimismo, el exmandatario reveló que el día de la reunión que sostuvieron exautoridades con el presidente Evo Morales y algunos ministros, le mencionó que tenía malas noticias y que el fallo iba a ser contrario a Bolivia, por lo que le sugirió voltear la mirada a otras opciones que reemplacen a puertos de la vecina nación.



“Le aconsejé, lástima que no me hizo caso, que apenas escuche usted (el presidente Morales) el fallo desfavorable de La Haya, levante el teléfono y se comunique con el presidente de Perú (Alberto Vizcarra) y le proponga desde Ginebra ir a verlo por Lima y a proponerle un gran emprendimiento binacional, un megapuerto entre Ilo y los otros puertos del sur del Perú, Matarani”, indicó.



Acotó que la idea es generar un nuevo espacio en Ilo, en Perú, y crear un nuevo espacio sobre la inmensa llanura que da sobre el Atlántico hacia Buenos Aires y el mar. “Y cuando generemos una nueva situación y estemos haciendo nuestras cosas ahí, yo estoy seguro que va generarse la situación favorable para que nos reencontremos con Chile, pero en una situación diferente” señaló.



Lamentó que no se llevara de manera adecuada el proceso interpuesto en La Haya, y desperdiciar, “quemar el último cartucho”, todo por la confrontación abierta de autoridades del Estado boliviano con sus pares chilenos, hecho que no es bien visto por los magistrados de la Corte Internacional.