Sánchez sobre exploración en Tariquía: una coordenada está a la orilla y otra fuera de la reserva



03/10/2018 - 07:41:02

El País.- El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez aseguró que las coordenadas de las áreas de exploración hidrocarburífera cuestionadas por los ambientalistas, no comprometen el corazón de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, porque una se encuentra a la “orilla” de la Área Protegida (AP) y la otra fuera.



“Las áreas de influencia de los proyectos (San Telmo y Astillero) los medioambientalistas no saben dónde será el pozo, si se les pregunta en qué coordenadas será el pozo no lo saben, ellos asumen que es dentro del corazón de Tariquía (…). Pero le voy a dar la primicia; están a la orilla y otra está fuera del área, pero son coordenadas, ellos tergiversan la información, no saben la ubicación”, afirmó.



Según el titular de Hidrocarburos, se cae todo el “escándalo” que hicieron los ambientalistas, quienes a su criterio se movilizaron sin fundamento.



Desde la otra vereda, la plataforma “Unidos por Tariquía” conformada por cerca de 50 organizaciones, grupos, colectivos ciudadanos y de activistas e instituciones del departamento de Tarija se ha organizado desde la sociedad civil en respaldo a los comunarios de la reserva, que se ha visto amenazada por contratos petroleros para la exploración y explotación hidrocarburífera en el Área Protegida considerada además principal fuente de agua de Tarija.



“100% de acuerdo”



El Ministro de Hidrocarburos también aseguró que el 100% de las comunidades de las áreas de influencias están “en total acuerdo” con los proyectos hidrocarburíferos. “La consulta previa y la consulta pública se hace a las comunidades de influencia, y son las que deciden si se hace o no se hace (…) pero seguramente eso definirán las empresas que tienen el contrato: YPFB Chaco y Petrobras”, dijo.



Cuestionó que en Tariquía, la mayor contaminación se da en el río Guadalquivir que pasa todos los estándares de contaminación y dio como ejemplo de un buen manejo integral el caso del Parque Kaa Iya donde se ejecutaron proyectos petroleros.



“Es el parque con la mayor reserva de jaguares del mundo, y de guanacos que desaparecieron hace 20 años, pero ahí se los encontró según registros de biólogos españoles. No se trata de hablar, para manejar se debe tener un plan integral de reservas”, aseguró.