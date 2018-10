Contrabando desde Chile suma $us 1.500 MM en 6 meses

03/10/2018 - 07:39:44

La Razón.- Bolivia calcula en $us 1.500 millones el valor de la mercadería que ingresó de contrabando al país entre enero y junio de este año desde la Zona Franca de Iquique (Zofri), en el norte chileno. El Gobierno identificó 117 pasos ilegales con el país vecino.



De acuerdo con la información publicada en el sitio web de la Zofri, de los $us 2.107 millones recaudados en el primer semestre, el 58% ($us 1.227 millones) se vendió a las regiones de Tarapacá y Parinacota, mientras que el 36% ($us 749 millones) se va a mercados externos como Bolivia, Perú, Paraguay y otros. El restante 6% ($us 131 millones) es adquirido por el resto de ese país.



Para el Gobierno boliviano, esos $us 1.227 millones ingresan directamente al país como mercadería ilegal. A esa cifra se le suma el 46% de las ventas al exterior, que representa $us 342 millones. También se presume que entra a Bolivia como ilegal.



“Estamos hablando más o menos, desde mi punto de vista, de unos $us 1.500 millones en contrabando que entra al país semestralmente y esa es una cantidad astronómica y eso nos está afectando sobremanera”, sostuvo ayer a La Razón el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez.



Explicó que la táctica que utilizan los contrabandistas bolivianos es contratar a personas chilenas para que adquieran los productos de la Zona Franca de Iquique y lo trasladen hasta los pasos fronterizos ilegales, de donde en camiones se hace el traspaso para luego ingresar al país.



El 25 de abril de este año, el Gobierno creó el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando con el objetivo de aplicar políticas para frenar el ingreso de mercancía ilegal a territorio nacional.



Rodríguez sostuvo que para la lucha contra este ilícito se instalan 19 puestos militares adelantados en los más de 880 kilómetros de línea fronteriza con Chile en los que se identificó unos 117 pasos de ingresos ilegales.



En marzo de este año, dos militares fueron asesinados después de secuestrar vehículos indocumentados en la frontera con Chile, por donde los contrabandistas ingresan mercancías como la ropa usada que afecta a la producción nacional.



El 13 de mayo, el presidente Evo Morales sostuvo que el contrabando cada año mueve unos $us 1.000 millones y el Estado pierde como $us 400 millones en recaudaciones. Además, se dijo que eso afecta al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) boliviano en 2 puntos porcentuales.



Según el portal de la Zofri, los principales artículos que ingresan a Bolivia de manera lícita son vehículos ($us 112 millones). Le siguen textiles (38 millones), enseres y artículos de hogar (40 millones), aparatos electrónicos (27 millones) y otros (125 millones).