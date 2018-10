Identifican trabas para el desvío de carga de Chile a puerto de Ilo



03/10/2018 - 07:38:40

Página Siete.- Tras el fallo negativo de la Corte de La Haya, el Gobierno y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) ven la necesidad de buscar alternativas a puertos chilenos, pero identifican al menos tres trabas en el puerto de Ilo.



El gerente general de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), David Sánchez, informó que se ha estado trabajando con el Gobierno peruano para mejorar la normativa y hacer atractiva esa terminal.



En el país vecino plantean que para optimizar las condiciones, se debería movilizar más carga, aspecto que desde la ASP-B se ha impulsado.



Actualmente un 75% de la carga boliviana sale por puertos chilenos, aspecto que no se ha podido desconcentrar.



Sánchez considera que el país no ha podido salir de la dependencia de terminales como Arica por diversos factores, entre ellos los intereses que existen de empresarios de Perú y Chile en los dos países.



“¿Por qué no hemos salido de la dependencia de Arica, qué es lo que impide movilizar esa carga por Ilo?, la respuesta es amplia, la principal es que el tema de puertos y comercio exterior esta básicamente manejado por grupos empresariales que tienen inversiones en puertos chilenos y peruanos, manejan puertos de Chile como de Perú y la relación de estos empresarios con la parte de transporte marítimo, barcos es una situación que hay que analizar”, precisó.



Otro aspecto a evaluar, dijo es que Ilo es un puerto con una pequeña infraestructura y no hay una regularidad en los barcos que arriban. “Existe el compromiso de mejorar la terminal y el muelle si es que llevamos carga, en este momento consideramos importante nivelar las condiciones con los puertos de Chile, la idea es que siempre exista buena atención, comercio fluido”, subrayó Sánchez.



El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, señaló que desde los acuerdos políticos en 1992 no se avanzó nada en la infraestructura de Ilo y recién ahora se está buscando que se convierta en una alternativa.



Explicó que hay limitaciones en la capacidad del puerto para el manejo de carga, escasa frecuencia de buques, pese al trabajo que desarrolla la ASP-B para que se canalicen importaciones y exportaciones.



“El mayor obstáculo es el costo para llegar a Ilo y se debe hacer mucha inversión para que sea un puerto multipropósito y pueda competir con puertos chilenos”, remarcó.



Falta infraestructura para que la terminal sea más competitiva y los costos de transporte son más altos que llegar hasta puertos chilenos.



Según Rodríguez una ferrovía puede reducir los costos.



Para el IBCE una de las mejores opciones es convertir a la hidrovía Paraguay-Parana en un verdadero eje de integración pluvial y por donde puede salir la carga boliviana al océano Atlántico.



En la actualidad en la zona se tiene desarrollada infraestructura de tres puertos privados, Aguirre, Gravetal y Jennefer y por donde se ha movilizado hasta 1,6 millones de toneladas.



Esta en perspectiva el puerto Busch que demandaría una inversión de 600 millones de dólares, incluyendo los tramos ferroviarios Quijarro, Motacucito y Mutún



“Jennefer hace tres semanas fue certificado por la Dirección de Intereses Marítimos del Ministerio de Defensa como puerto internacional. Si declaramos zona primaria a este puerto y los otros dos en la hidrovía, abrimos posibilidades inéditas para el comercio”, precisó.



Según Rodríguez dependiendo del apoyo del Estado, se puede disminuir hasta en un 50% la carga de importación que usa puertos chilenos. “En exportación hay cierta cantidad de productos que si no tienen valor agregado en bruto, seguirán usando el puerto de Antofagasta pero si se genera valor, se puede absorber costos”, puntualizó.



Por la hidrovía se importan lubricantes, químicos y los tres puertos manejan graneles, carga sólida, líquidos, minerales, y pueden manejar contenedores.



Cámaras recomiendan buscar terminales alternativas ante fallo



La Cámara Nacional de Comercio (CNC) recomendó buscar puertos marítimos alternativos, tras el fallo de La Haya que no generó obligatoriedad a Chile para dialogar una salida soberana al mar para Bolivia.



“Creo importantísimo que aprendamos lecciones de esta situación; una de ellas es la de fortalecer nuestra diplomacia, y tenemos que como sector privado asumir retos importantes en esta coyuntura para negociar con los pares chilenos, para que el comercio siga fluyendo, por supuesto buscando puertos alternativos”, dijo a ANF el presidente de la CNC, Marco Antonio Salinas, desde Paraguay.



Según el empresario, es necesario fortalecer no sólo los equipos diplomáticos bolivianos, sino también la carrera diplomática para que el país negocie con más fuerza en los escenarios internacionales.



“Tenemos que abrirnos al mundo, firmar convenios para buscar aliados internacionales”, manifestó Salinas.



Fernando Hinojosa, gerente general de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), recomendó apuntar al cumplimiento estricto del Tratado de Paz y Amistad de 1904.



“El fallo es desilusionante por las expectativas que se habían generado (…). Ahora, se debería lograr que el Tratado de 1904 -que queda completamente firme- se cumpla estrictamente y que Bolivia tenga libre tránsito irrestricto y no en las condiciones que ha tenido que afrontar en los últimos años”, explicó.



Aun cuando hubiera sido favorable el fallo a la causa marítima boliviana, el escenario sería igual de complejo.



“En suma, lo que Bolivia debe hacer es continuar con la demanda, porque es un anhelo nacional, pero actuar de manera realista y plantearse escenarios en los cuales se pueda llegar a algunas coincidencias con Chile”, aseveró el ejecutivo.



Agregó que se debe analizar alternativas a los puertos chilenos y tomar la decisión de invertir recursos para potenciar la zona de Ilo, Perú.