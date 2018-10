Conozca cómo beneficiarse con la Ley del Perdonazo



03/10/2018 - 06:58:51

Página Siete.- El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) dio a conocer ayer todas las modalidades en las que los contribuyentes en mora pueden acogerse con la reducción de hasta un 95% de multas e intereses con la Ley del Perdonazo.



El presidente del SIN, Mario Cazón, informó que la norma está en plena vigencia y que desde ayer las oficinas en todo el país atienden todos los casos de deudas hasta el 27 de septiembre de la presente gestión.



“La Ley 1105 beneficia a todos los contribuyentes que tienen deudas, los del Régimen General, los trabajadores dependientes o cuentapropistas, los que pertenecen al Régimen Simplificado, y otros especiales y también a aquellos que aún no tienen una deuda determinada”, dijo.



El monto de la reducción de las sanciones depende de la fecha hasta la que será efectivo el pago y si se hace al contado o con un plan. Hasta el 30 de noviembre de este año, el contribuyente pagará el tributo omitido con la reducción del 95% de la multa, cero de intereses, y cero de multa por incumplimiento.



El siguiente plazo es hasta el 28 de febrero de 2019, con la reducción del 90% de la sanción.



Quienes no puedan hacer el pago al contado pueden acogerse a un plan con la reducción del 80% de la sanción, solicitándolo hasta el 28 de febrero de 2019.



Para la aplicación de la norma la Administración Tributaria puso a disposición de los contribuyentes en formato digital: el Formulario 380 v3 (Pago Único IVA-IT-IUE Consolidado-Ingresos), Formulario 381 v3 (Pago Único IVA-IT-IUE Consolidado-Compras), Formulario 382 v3 (Pago Único RC-IVA no Inscritos) y Formulario 383 v3 (Pago Único RC-IVA Inscritos).



Para acceder a los formularios 380, 381 y 383 el contribuyente debe ingresar al portal oficina virtual (a través de la página web www.impuestos.gob.bo).



Para acceder al Formulario 382, el contribuyente (no inscrito en el padrón y sin NIT) debe ir a una plataforma de atención al contribuyente de una agencia tributaria del SIN.



El SIN informó que adecuó su sistema informático para este periodo de regularización de tributos y dispuso a todo su personal. También está disponible la línea gratuita 800-10-3444 para atender cualquier duda y solicitudes de los contribuyentes.



La recaudación prevista es de unos 4.500 millones de bolivianos del total de 29.000 millones.



En el cuadro que acompaña la nota se detallan los principales casos en los que se beneficia el contribuyente.