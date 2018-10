Canciller responde a Ampuero: Bolivia demandó a Chile y no tiene nada que cumplir del fallo de la CIJ

03/10/2018 - 06:57:32

La Razón.- Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y en consecuencia “no tiene ninguna obligación impuesta” y “no tiene nada que cumplir del fallo”, explicó el canciller Diego Pary para responder a su homólogo chileno Roberto Ampuero que demandó a la administración de La Paz acatar el dictamen.



“En realidad la demanda marítima la presentó Bolivia solicitando a la Corte que obligue a Chile a negociar una salida soberana al Océano Pacífico; ese era un pedido que se estaba haciendo para que Chile lo cumpliera, Bolivia no tiene nada que cumplir del fallo”, precisó en una entrevista en la emisora Panamericana.



Los jueces internacionales por 12 votos contra 3 rechazaron la demanda boliviana y establecieron que Chile no tiene la obligación de negociar a partir de los compromisos que hizo a lo largo de la historia. No obstante, en el mismo fallo invocan a las partes a continuar con las negociaciones para resolver el diferendo que los enfrenta.



“Bolivia estaba en una situación determinada, quería sumar a la Corte Internacional de Justicia para que nuestra demanda se fortalezca, pero los resultados no han sido como lo esperábamos, y en este marco nosotros no tenemos ninguna obligación impuesta por parte de la Corte”, insistió Pary.



Ampuero señaló la mañana de este martes que la administración de La Paz debe acatar el dictamen judicial. "A partir de eso Chile está abierto a buscar oportunidades, a construir alternativas, pero primero, reconozcamos lo que ya está creado, está el Tratado de 1904, está el derecho internacional y el fallo de La Haya ", insistió.



Pary, por el contrario, demandó a la administración de Sebastián Piñera a cumplir el fallo en su integridad porque, recordó, en uno de sus puntos llama a continuar con el diálogo.



“La sentencia de la Corte es clara e invoca tanto a Chile como a Bolivia a establecer mecanismos de diálogo para continuar con el diálogo y resolver el enclaustramiento marítimo. Ambos países estamos comprometidos con este fallo, ambos países tenemos que reconocer en su integridad ese fallo y en ese marco Chile está obligado a abrir los canales de diálogo para poder trabajar en torno al enclaustramiento de Bolivia”, destacó.



Morales afirmó que el Estado “respeta, pero no comparte” el fallo y anunció que enviará una nota a la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la que es parte al CIJ, para hacer conocer sus observaciones al dictamen conocido el lunes en La Haya. Además instruyó a la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) hacer una investigación sobre los daños económicos tras la invasión y usurpación chilena de suelo boliviano.



Pary destacó que el juicio internacionalizó la demanda marítima y evitó hablar del monto que requirió la acción jurídica.