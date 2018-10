Opositores quieren inscribirse al MAS para impugnar a Morales y oficialismo dice que desconocen la ley



02/10/2018 - 21:42:48

La Paz, (ABI).- El diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, dijo el lunes que si es necesario se inscribirá al Movimiento Al Socialismo (MAS) para impugnar la postulación del presidente Evo Morales para las elecciones primarias de enero de 2019, mientras que el diputado oficialista, Franklin Flores, afirmó que esa postura es desconocer la Ley de Organizaciones Políticas.



"Si finalmente no hay instancia que tumbe un reglamento tan irresponsable, que te queda, inscribirte o pedirle a otra gente que se inscriba al MAS, para que desde adentro realice esa impugnación, yo no tendría problema en hacerlo si con eso se garantiza la voluntad popular", dijo Santamaría a los periodistas.



Legisladores de UD presentaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un recurso de revisión para modificar el reglamento de convocatoria de elecciones primarias, que en uno de sus artículos estipula que solo podrán impugnar los militantes de un partido político a sus candidatos y no podrá participar la población que no está inscrita en esa agrupación.



Por su parte, Flores dijo que Santamaría se puede inscribir al MAS así sumarían militantes, pero restarían voto.



"Parece que no ha leído la Ley de Organizaciones Políticas este caballero (Santamaría), le sugiero que lea, no está inscrito a Unidad Nacional o es un tránsfuga (...), si no está inscrito que venga pues, tenemos el libro lo voy a inscribir personalmente, así sumamos más militantes al margen que nos pueda restar de voto, bueno estamos en democracia", sostuvo.



Según el cronograma del TSE, las elecciones primarias se realizarán el 27 de enero de 2019 para que partidos o agrupaciones políticas elijan a sus candidatos con miras a los comicios presidenciales, previsto para el último domingo de octubre de ese mismo año.