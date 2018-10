Fallo de la CIJ acelera el tren bioceánico y salida boliviana por Hidrovía hacia el Atlántico



02/10/2018 - 21:41:05

La Haya y La Paz, (ABI).- El fallo contrario a la centenaria aspiración de Bolivia, de dotarse una salida soberana al Océano Pacífico, por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, gatilló el martes la decisión del gobierno del presidente Evo Morales de acelerar la construcción de un puerto de envergadura sobre el canal que da acceso a la Hidrovía Paraná Paraguay que a su vez desemboca en el Atlántico.



Una reunión de emergencia del gabinete de ministros bolivianos, en cabeza de Morales, también resolvió, en La Paz, un día después de escucharse el fallo que zafó a Chile de la obligación de negociar con Bolivia la cesión de un pellizco de costa soberana en el Pacífico, acelerar el megaproyecto de Tren Bioceánico Central que unirá las costas de Perú, en el Pacífico, con las de Brasil en el Atlántico luego de recorrer de este a oeste este país andino amazónico.



"Ahora vamos a acelerar, con esta mala experiencia de la Corte Internacional de Justicia, el tren bioceánico; salir hacia el Atlántico por el puerto Santos y al Pacífico por puerto Ilo. Pero además de eso también vamos a acelerar Puerto Bush", en el Canal Tamengo, que abre para Bolivia la Hidrovía Paraguay Paraná, en el extremo este oriental del país.



Perdidos los puertos de Antofagasta y Cobija, tras la invasión por el Ejército de Chile al litoral boliviano en 1879, Puerto Bush es una vieja aspiración del comercio exterior de Bolivia.



En ese punto enclavado cerca de la ciudad de Puerto Suárez, en la jurisdicción del departamento de Santa Cruz, confluye un importante curso de agua, además de una vía carretera, una vía férrea de trocha ancha, diseñada para carga, y un aeropuerto.



Es la plaza mejor asistida en materia de vías de comunicación que tiene Bolivia.



Bolivia comenzó a utilizar recién este año el Puerto de Ilo, cedido por Perú en 1992, para un lapso de 99 años en la calidad de comodato.



Ante las crecientes dificultades que se han planteado para el comercio boliviano de ultramar en los puertos chilenos de Arica, privatizado en 2011, y Antofagasta, donde los exportadores bolivianos de mineral deben afrontar costos por el traslado fuera de muelle de los depósitos y disposiciones para que el traslado hasta los navíos sólo lo efectúen los camiones locales, Bolivia comenzó a desviar ya de Arica 65.000 de los 3 millones de toneladas que comercia anualmente por Ilo.



Por vía de su Empresa Nacional de Puertos, el gobierno de Perú anunció en setiembre anterior su decisión de invertir, en la primera fase de ampliación del puerto de Ilo, el único de las inmediaciones en poder del Estado, 50 millones de dólares hasta fines de año.



Bolivia y Perú acordaron un régimen especial de tarifas rebajadas para la carga boliviana ultramarina por el puerto peruano de Ilo. Se trata de un 30% de descuento que gozará el comercio boliviano a ultramar en Ilo, sur de Lima, en base de los acuerdos intergubernamentales de 1992 refrendados en 2010.



Esto pondría en funcionamiento un régimen de libre tránsito para el comercio boliviano en Ilo.



Así Morales también buscaba ampliar el comercio de mercaderías desde y hacia Bolivia en los mercados de Uruguay y Argentina.



Y "tenemos otras propuestas de países vecinos como Argentina, como Uruguay, para abrirnos espacio de exportación, de importación de productos", agregó Morales durante una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo boliviano, la Casa Grande del Pueblo, donde reiteró que su administración ya había puesto manos a la obra en Puerto Bush.



En La Haya, el expresidente Carlos Mesa, que dijo no arrepentirse "ni un milímetro" de su actuación en el proceso marítimo planteado por Bolivia a Chile en la CIJ, dijo que Ilo "es un camino importante" para el comercio ultramarino boliviano.



"Sin duda y esto al margen del fallo de la Corte (de La Haya) Ilo es un camino importante que fue establecido por el presidente (Jaime) Paz Zamora en 1992. Yo hice un acuerdo ampliatorio el año 2004 y el planteamiento de Puerto Bush es nuestra salida soberna al Río Paraguay", afirmó en declaraciones a la ABI.



Mesa, que este miércoles se reunirá con Morales y sus colegas, Jorge Quiroga, Guido Vildoso y talvez Jaime Paz, los dos primeros de regreso al país, dijo que el Estado ha descuidado desde siempre la construcción de Puerto Bush.



"Creo sin embargo que esos dos elementos están siempre presentes y tienen que ver con una insuficiencia boliviana: no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho ni en Ilo ni en Puerto Bush y ese es un llamado de atención a todos quienes hemos gobernado y quienes gobiernan hoy en día Bolivia", sostuvo Mesa.



Apenas conocido el fallo de la CIJ, cuya imparcialidad Morales cuestionó a su retorno a La Paz, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) llamó a la unidad del país y, a alentar al comercio exterior boliviano a que utilice los 3 puertos, de privados bolivianos, que se han emplazado en los contornos del Canal Tamengo.



La industria agropecuaria de Santa Crruz exporta por la Hidrovía al menos 1,5 millones de toneladas al año.



"Con carácter de urgencia mirar hacia alternativas a corto y mediano plazo. A corto plazo tenemos las posibilidades de activar mucho más los tres puertos que es la cabecera de la Hidrovía Paraná Paraguay. Están dispuestos, ya funcionando, para sacar la carga boliviana y también para que suba carga por la hidrovía Paraná Paraguay", dijo el gerente del IBCE, Gary Rodríguez, al citar un estudio de la Cámara de Industrias, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), que computó las pérdidas del comercio boliviano por puertos de Chile.



"No podemos como país seguir dependiendo en un 75% de nuestra carga marítima, de importaciones y exportaciones que pasan por puertos chilenos, que dejan los beneficios en aquel país que, según CAINCO estudió, solamente entre los años 2013 y 2017 ha significado un daño para los operadores económicos por más de 300 millones de dólares producto de 60 veces que se ha interrumpido nuestro comercio exterior tanto con la carga que viene de ultramar como la que se va hacia diferentes países por puertos chilenos. No puede ser que la carga boliviana tenga que depender de la buena voluntad de los sindicatos de los transportes, de los aduaneros o de que se vea un partido de fútbol en Arica y se tenga que interrumpir el normal tráfico de nuestras mercaderías", argumentó Rodríguez.



El IBCE puso en el tapete de las soluciones a corto plazo a los puertos privados de Puerto Aguirre, Puerto Gravetal y Puerto Jennifer.



"Este último ya con una categoría dictaminada desde el Estado como un puerto internacional", mantuvo.



Rodríguez enfatizó que apenas resignada la salida al mar Pacífico a manos de Chile, Santa Cruz redactó el Memorando de 1904 sobre la importancia de Puerto Bush para los comerciantes bolivianos.



"Desde el Memorando de 1904 desde Santa Cruz se lanzó la construcción de Puerto Bush, la salida soberana por aguas internacionales de Bolivia hacia el mar, en este caso Atlántico", afirmó.