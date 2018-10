Chile fija tres condiciones para retomar el diálogo con Bolivia



02/10/2018 - 21:33:16

La Paz, (ABI).- El canciller chileno, Roberto Ampuero, fijó el martes al menos una "triada" de condiciones para retomar el diálogo con Bolivia y buscar una solución a los temas pendientes entre ambas naciones del cono sur, un día después que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya dictó su veredicto sobre la demanda marítima boliviana.



"Aquí implica que reconozca su pleno apego al derecho internacional; segundo, que Bolivia reconozca la vigencia plena del Tratado de 1904 que establece a perpetuidad el trazado de las fronteras y que cumpla este fallo. Es como una triada de elementos que tiene que cumplir", dijo en entrevista con la chilena radio "Tele13".



El diplomático chileno recordó que su país siempre ha estado dispuesto a "conversar, buscar, mejorar y perfeccionar los mecanismos de colaboración, pero en el marco y bajo el paraguas del Tratado de 1904".



"En este sentido se abren posibilidades", aseguró Ampuero.



Consideró que Bolivia debe cumplir esa "triada" si le interesa su "prestigio" e "imagen" en el ámbito internacional, ya que la demanda marítima boliviana fue socializada en todo el mundo.



Horas más tarde, el presidente boliviano Evo Morales consideró que la invocación a "diálogos condicionados" "es para no resolver" temas pendientes y recordó que Bolivia acudió a la CIJ porque a lo largo de la historia se registraron "tantos ofrecimientos no cumplidos, acuerdos inclusive no ejecutados" por parte de Chile.



Morales dijo que si bien la CIJ con su fallo no acompaña a la solución de los temas pendientes con Chile "el diálogo está abierto", recomendación que debe ser acatada por el país transandino.



"Esperamos que esta invocación de la Corte Internacional de Justicia sea respetada por Chile para retomar el diálogo", dijo en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.