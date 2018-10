Gobierno amplía por un año más la intervención a EPSAS



02/10/2018 - 17:33:52

La Paz, (ABI).- El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Víctor Rico, informó el martes que se decidió ampliar por un año más la intervención a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS).



Según Rico, la intervención a EPSAS debe proponer en ese año la creación de una nueva administración para la distribución de agua potable en los municipios de La Paz.



"Nos hemos visto obligados en ampliar por un periodo más (la intervención); no obstante de ello habrán tareas específicas que cumplir conducentes a la formación de una nueva empresa. La ampliación es por un año", dijo a los periodistas.



El Director de la AAPS explicó que la iniciativa que emprendieron las alcaldías de La Paz y El Alto para formar una empresa municipal encargada de la distribución de agua potable, no avanzó ni presentó resultados concretos.



"Se ha dado como resultado un silencio de los municipios proponentes, resultado de ello es que no hay propuesta", señaló.



Según medios de prensa, en abril de 2013 el Gobierno intervino EPSAS por incumplimiento y deficiencias, desde entonces aprobó ampliaciones.



Por otra parte, garantizó el suministro de agua potable en La Paz y El Alto, tomando en cuenta que las represas están al 50% de su capacidad y ya se acerca la época de lluvias.