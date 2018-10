Trump: Quiero ver que pasa con el FBI sobre Kavanaugh



02/10/2018 - 16:52:52

VOA.- El presidente Donald Trump dice que quiere "ver qué pasa" con la investigación del FBI sobre su asediado candidato a la Corte Suprema Brett Kavanaugh.



En declaraciones a periodistas en el jardín de la Casa Blanca el martes, Trump dijo que apoya a Kavanaugh, quien ha sido acusado de conducta sexual inapropiada, dijo que cree que el nominado será confirmado por el Senado esta semana.



También señaló que era "un momento aterrador para los jóvenes" que podrían ser objeto de falsas acusaciones, y sugirió que era preocupante que las personas fueran declaradas "automáticamente culpables" y que tuvieran que probar su inocencia.



Trump agregó que sentía que la causa será "un grito de guerra" para los republicanos en las próximas elecciones de medio término, en noviembre.



El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha anunciado que la votación sobre la nominación de Kavanaugh se realizará para el final de la presente semana.



Altercado en un bar



Entretanto se conoció que el candidato a la Corte Suprema fue acusado de arrojar hielo a un hombre durante un altercado en un bar cuando estaba en la universidad.



Un informe publicado el martes por la policía en New Haven, Connecticut, dice que Brett Kavanaugh fue interrogado después del incidente de 1985, pero no fue arrestado.



El informe dice que Dom Cozzolino, de 21 años, dijo a la policía que Kavanaugh le arrojó hielo por "alguna razón desconocida"". Cozzolino dijo que luego recibió un golpe en la oreja con un vaso.



Un testigo le dijo a la policía que el hombre que tiró el vaso era Chris Dudley, un amigo cercano de Kavanaugh.



Chad Ludington, otro compañero de clase de Yale, dijo a The New York Times que el altercado ocurrió mientras bebían en un bar después de un concierto.



Dudley y Cozzolino no respondieron de inmediato los mensajes el martes.



La Casa Blanca apuntó que Kavanaugh no fue arrestado o acusado y cuestionó la relevancia del incidente.



Schumer pide a FBI informar sobre investigación



El principal senador demócrata Chuck Schumer pidió al FBI que informara a los senadores sobre su investigación de las acusaciones contra Brett Kavanaugh al menos 24 horas antes de una votación sobre el nominado a la Corte Suprema de Estados Unidos.



En una carta al líder de la mayoría republicana en el Senado, MitchMcConnell, Schumer dijo que hizo la solicitud "a la luz de las diversas declaraciones conflictivas del presidente y otros funcionarios con respecto a la naturaleza y alcance de esta investigación".