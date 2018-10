Luis Miguel ya le pagó a Alejandro Fernández



02/10/2018 - 15:50:13

Quien.- Esta noche Luis MIguel regresa al escenario de sus mayores éxitos, el Auditorio Nacional, luego de un año exitoso marcado por la serie que contó su vida.



También hoy se difundió que el Sol ya no le debe nada a Alejandro Fernández, luego de que la empresa Star Productions, que lo representa, demandara a la que representa a Luis Miguel, Lion Productions Inc., por 5 millones de dólares por incumplimiento de contrato.



Lo anterior lo dijo el empresario regiomontano Carlos Bremer, presidente y director de la empresa Value Grupo Financiero, al periódico Reforma: “Yo di consejos y sugerencias para que el plan de rescate jala y ya. Lo que sí me da mucho gusto es que sé que a Alejandro Fernández ya se le liquidó su adeudo y eso es un primer paso triunfal, tanto de Alejandro, que apoyó a que se diera el rescate, como de Luis Miguel, que ya hizo el pago y salió de ese problema”.

Luis Miguel mantenía una batalla legal con Alejandro Fernández, a quien le quedó a deber 5 millones de dólares (casi 94 millones de pesos) por una gira que harían en conjunto, a la que llamarían Pasión Tour, que se realizaría entre abril y noviembre de 2016 por México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.



El anuncio se hizo a finales de 2015, pero en los primeros meses del siguiente año Luis Miguel comenzó a cancelar conciertos argumentando problemas de salud y no realizó la gira con Alejandro. En enero de 2017, Star Productions demandó penalmente a Lion Productions y se le pidió al Sol que regresara 5 millones de dólares que se le dieron como anticipo para la gira.



Hoy, parece que Luis Miguel saldó la deuda con la empresa de Alejandro para resarcir los daños por la cancelación de la gira y el pago fue de entre 5 y 7 milllones de dólares. Hasta el momento, ninguno de los dos cantantes ha comentado algo al respecto .

Concierto Alejandro Fernández, Beraka.





“Ya se logró el éxito por los dos lados, ese sí fue un triunfo para México, porque son dos grandes de México que se unen, uno para apoyar el rescate del otro, no sé si vuelvan a trabajar juntos, pero qué bueno que se logró cumplir con los compromisos y que todos ganamos”, dijo Bremer, quien es también conocido por su participación en el reality show Shark Tank.