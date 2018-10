Como nunca, Kendall Jenner habla de los planes de su futura boda



02/10/2018 - 15:42:43

Quien.- Si hace unos días rompía ligeramente esa política de hermetismo absoluto que ha venido empleando a la hora de lidiar con la atención mediática al sincerarse sobre sus problemas de estrés y ansiedad laboral, ahora la modelo Kendall Jenner ha vuelto a echar mano de sus recurrentes apariciones en el reality del clan Kardashian para pronunciarse sobre un tema igualmente delicado y personal: uno estrechamente ligado a sus planes de futuro en el ámbito sentimental.



"Si me da por casarme, literalmente lo que haría sería echar a correr en dirección al ayuntamiento y ya está, casarme sin pensarlo demasiado. Creo que diría: "A la mie***, vamos a hacerlo ahora mismo". Ya sabes, en una especie de arrebato", ha revelado la hija de Kris Jenner en un adelanto del próximo episodio de "Keeping Up With The Kardashians", en el que aparece hablando largo y tendido con su buena amiga Jen Atkin.



De cumplir con su promesa, la estrella de las pasarelas demostraría que tiene más bien poco en común con la más famosa de sus hermanas, la omnipresente Kim Kardashian , en lo que a gestionar los momentos más importantes de su vida se refiere, habida cuenta de la ceremonia tan ostentosa y concurrida que protagonizó esta última y su marido Kanye West al contraer matrimonio en el año 2014.



Cierto es también que, a diferencia de Kendall, Kim planificó organizó todos sus enlaces después de asegurarse de que contaba con un hombre para poder hacerlo efectivo, una circunstancia que no ha pasado desapercibida para la modelo en medio de sus ensoñaciones nupciales.





"Es verdad que no tengo un tipo de hombre específico, simplemente me gustan aquellos chicos que tengan un punto mono y adorable. Pero en cualquier caso, ¿con quién podría casarme yo?", se pregunta Kendall ante las cámaras del espacio televisivo.