La nueva mejor amiga de Angelina Jolie es veinte años menor que ella



02/10/2018 - 15:41:36

Quien.- Las actrices Elle Fanning y Angelina Jolie vuelven a verse las caras en la gran pantalla con el inminente estreno de la segunda entrega de "Maléfica", la cinta de Disney que hace seis años ofrecía un retrato alternativo y mucho más amable de LA villana de "La bella durmiente".



Y entre las novedades que se desprenden de la continuación de la historia de 2012, como ha querido subrayar la más joven de las dos intérpretes, destaca especialmente la renovada dinámica que preside la relación personal y profesional entre ambas, a juicio de Fanning mucho más adulta y madura gracias, entre otras cosas, a que a ella ya le queda poco de esa ingenuidad asociada a la adolescencia.





"Yo tenía 14 años cuando hicimos la primera película y ahora tengo 20. Ya no soy tan joven como cuando rodamos la primera parte, así que ahora Angelina y yo nos relacionamos a otro nivel. La verdad es que estamos muy unidas, sobre todo porque es una mujer maravillosa", ha contado la hermana de la también actriz Dakota Fanning en conversación con la revista People.



Ahora que cuenta con la suficiente experiencia y recorrido en la industria cinematográfica como para tomar importantes decisiones por su cuenta, Elle Fanning no ha dudado en recurrir al ejemplo de su mentora a la hora de buscar inspiración para sus futuros proyectos, así como para aprender más sobre el papel que pueden jugar las celebridades a la hora de dar mayor visibilidad a las causas sociales más acuciantes.





"Angelina ha hecho tantas cosas, que es todo un lujo trabajar y aprender con ella. Ser testigo de cómo maneja el lado más empresarial de su carrera y de cómo se involucra en tareas de producción para ver las cosas desde el otro lado ha sido maravilloso. Me ha enseñado mucho porque es un referente en todos los sentidos", aseguró en la entrevista.