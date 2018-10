Sí hubo boda Justin Bieber y Hailey Baldwin ya se casaron y sin prenup



02/10/2018 - 15:40:07

Quien.- Justin Bieber y Hailey Baldwin están casados desde hace un mes. Según revela el sitio TMZ , cuando el cantante y la modelo fueron a pedir una licencia de matrimonio a un registro civil de Nueva York… aprovecharon para unir sus vidas.



TMZ dice que Justin y Hailey no estuvieron solos: los casó el predicador Jeffrey Quinn y su testigo fue un amigo de Justin, Josh Mehl, quien asiste a la misma iglesia del cantante en Los Ángeles, Churchome.



Según TMZ, es cierto que ambos recurrieron a sus respectivos abogados para lo del acuerdo prenupcial, pero debido a que el proceso para que el documento esté listo tarda un poco, prefirieron no esperar más y unir sus vidas sin contar con él.



Fuentes cercanas a la pareja asegura que ninguno de los dos ha dado señales de tener un prenup ya, aunque supuestamente sí tendrán un postnup, es decir, un acuerdo firmado post nupcias.



Un allegado al canadiense dijo a TMZ que Justin Bieber está tan enamorado que no cree necesario contar con un documento de este tipo.



Por otra parte, según la página, la pareja aún planea tener una boda formal, con vestido, fiesta e invitados célebres. Aún se desconoce la fecha de este segundo enlace.