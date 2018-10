Evo Morales responsabiliza a la CIJ de no acompañar la demanda de Bolivia

02/10/2018 - 13:48:54

La Paz.- El presidente Evo Morales dio este mediodia una conferencia de prensa en la que responsabilizó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya de no querer acompañar la demanda marítima boliviana frente a Chile.



El mandatario dijo que no se puede entender que una Corte de Justicia no escuche a un Continente en una demanda que otras organizaciones ya se han expresado.



Dijo que la OEA por 11 veces ha resuelto que se negocie una salida al mar sin compensación territorial y que ahora una Corte Internacional de Justicia que no escucha. Que clase de justicia es esa? preguntó.



Dijo que enviará una carta personal a la CIJ haciendo conocer el malestar de Bolivia por lo que Morales considera un un informe de la Corte y no un fallo.



¿Lo que quiero saber es si Chile ha de respetar la invocacion de la Corte Internacional de Justicia de que no debe entenderse como un impedimento de que las partes continúen el diálogo en espíritu de buena vecindad el?, preguntó.



También dijo que Chile tiene una política de dilación que da alguito y después no da nada. Es un tema pendiente, reconozco que con bachelet era todo un engaño, eso tiene que terminar, dijo



Morales asumió la responsabilidad para defender a bolivia en tema del mar y dijo que Evo nunca uso el tema mar para ganar por más del 50% las elecciones "nunca usamos el tema del mar", afirmó.



