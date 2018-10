Jaime Paz: Jueces de la CIJ se incomodan cuando se politizan las demandas



02/10/2018 - 13:14:19

Los Tiempos.- El expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, aseguró hoy que los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se “sienten incomodos” cuando las demandas son “manipuladas políticamente” por las partes.



"Si algo molesta a los jueces en La Haya es cuando se trata de manipular políticamente los asuntos que son llevados a su jurisdicción para pedir un fallo. Incluso sé que uno de ellos, que ya se jubiló, dijo que esa molestia era rotunda en los jueces, hizo alusión a Nicaragua y Bolivia”, dijo Paz.



Con relación al fallo emitido por la CIJ, el expresidente dijo que el equipo jurídico boliviano hizo un mal planteamiento en las distintas fases del juicio. Dijo que los argumentos no debía ser orientas a una obligación de negocaicion sino en los derechos de Bolivia para un acceso soberano al Océano Pacífico.



“En la haya hubo un mal planteamiento debido a todos los argumentos de Bolivia estaban orientados a probar que Chile tenia obligación de negociar (...). No había un solo argumento sobre los derechos de Bolivia en el Océano Pacifico”, agregó.



En este contexto indicó que” es parte de la doctrina boliviana marítima el derecho y eso es inalienable para que Bolivia recupere su cualidad marítima perdida”



Por otro lado, Paz dijo que el vicepresidente Álvaro García Linera y el presidente Evo Morales, al anunciar que no se agotarán las vías para exigir a Chile negociar mar, buscan mejorar su imagen política por las elecciones presidenciales de 2019.



“El costo político es muy grande pero aquí no se trata de cobrar nada a nadie (...). Si Evo Morales acatara el mandato del 21F saldría como héroe por la puerta grande”, mencionó.



Finalmente afirmó que “la fragilidad de las instituciones bolivianas” y la “democracia amenazada” influyeron en gran medida en el fallo de dio la CIJ a favor de Chile.