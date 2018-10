Piñera visita Antofagasta y pide a Bolivia no persistir en la recuperación del mar

02/10/2018 - 13:11:07

Página Siete.- Chile está abierto a un "diálogo constructivo y de buena fe" con Bolivia en la medida de que ese país no persevere en su pretensión de recuperar su acceso soberano al mar, afirmó hoy el presidente Sebastián Piñera.



Un día después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) rechazó la demanda que en 2013 presentó este país vecino en contra de Chile, Piñera viajó hasta la ciudad de Antofagasta, un antiguo territorio boliviano que hoy constituye el norte chileno. Allí, con el mar como telón de fondo, Piñera celebró la decisión del tribunal internacional y condicionó un eventual diálogo con el país vecino.



"En la medida de que Bolivia no persevere en esta infundada pretensión sobre mar, territorio y soberanía chilena, nuestro país siempre va a tener las puertas abiertas a un diálogo constructivo y de buena fe para enfrentar problemas y oportunidades", dijo el mandatario, advirtiendo de que "si Bolivia insiste en un camino equivocado -como el que yo creo ha seguido en los últimos años- el diálogo se hace difícil sino imposible".



La Corte Internacional de Justicia en La Haya rechazó el lunes por 12 votos contra tres la demanda que interpuso Bolivia en 2013 contra Chile, para exigirle que se le obligara a negociar la salida al mar que perdió en la Guerra del Pacífico (1879-1883). Este reclamo ha marcado la política exterior de ambos países, que carecen de relaciones diplomáticas formales desde marzo de 1978.



"Tenemos derecho a estar contentos; hemos ganado, hemos obtenido un gran triunfo y lo hemos hecho con los argumentos y fundamentos de la razón", celebró el presidente Piñera que, junto al canciller Roberto Ampuero, optaron por permanecer en Santiago y no viajar a La Haya para seguir este histórico fallo.



La sentencia se vivió con especial emoción en Antofagasta, a unos 1.200 km de Santiago.



La alcaldesa de la ciudad, Karen Rojo, hizo instalar pantallas de televisión en la costanera para seguir los alcances de la histórica sentencia, hasta donde llegaron un centenar de personas con banderas chilenas y atuendos típicos.