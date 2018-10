Chile fija cuatro condiciones para un eventual diálogo con Bolivia



02/10/2018 - 13:09:11

La Razón.- Tras el fallo favorable que recibió de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de la demanda marítima, Chile identificó al menos cuatro condiciones para un eventual diálogo a futuro con Bolivia.



El canciller de ese país, Roberto Ampuero, dijo que, en adelante, la base de cualquier conversación debe ser el reconocimiento del derecho internacional, el respeto del Tratado de 1904, el reconocimiento y acatamiento del fallo de la CIJ y la reconstrucción de la confianza mutua.



Así lo hizo saber durante una entrevista en Tele 13 Radio, donde hizo una evaluación del resultado que este lunes hizo conocer el tribunal internacional y que, según dijo, ratifica la postura que su país mantuvo durante los cinco años que duró el proceso: que Chile no tuvo ni tiene ninguna obligación de negociar con Bolivia.



“Chile no tiene nada que negociar con Bolivia, su territorio está libre de toda discusión en términos soberanos. El tratado de 1904 sigue vigente, plenamente vigente, esa es la situación que hay, esta es una realidad”, afirmó.



Ampuero dijo que este no es el momento de especular sobre lo que ocurra a futuro con las relaciones bilaterales, sino más bien de analizar y reflexionar con sobre el fallo que se conoció ayer, aunque mencionó que en adelante la relación bilateral tendría que cimentarse bajo ciertas condiciones.



“En toda relación bilateral se da una arquitectura y esa arquitectura en el caso de Bolivia pasa por el reconocimiento del derecho internacional, por el reconocimiento del Tratado de 1904 y por el reconocimiento y el acatamiento del fallo. A partir de ahí usted puede llenar de vida lo que es una relación, pero esto implica también ser capaces de construir confianza”, afirmó.



En este último punto, consideró que las autoridades bolivianas, en especial el presidente Evo Morales, deterioraron esa confianza con sus intervenciones.



“Construir confianza es muy importante, sobre eso se basan las relaciones al final, las buenas relaciones, y durante cinco años el presidente Evo Morales ha sido bastante descuidado en el uso de su lenguaje con respecto a Chile, con respecto a nuestras instituciones, con respecto a nuestra historia, con respecto a nuestros representantes, eso deja huellas”, aseveró.



Antes, responsabilizó a Bolivia de haber afectado las relaciones bilaterales por haber acudido a la CIJ con una demanda que, en su criterio, no tenía sustento.



“Fue Bolivia la que recurrió a la Corte Internacional de Justicia, fue Bolivia la que nos demandó, fue Bolivia la que echó por la borda las relaciones con Chile para prometerle a su pueblo algo que eran ilusiones, en realidad sin sustento, y esto efectivamente genera un antes y un después”, dijo.