Santamaría: El Presidente debería pedir disculpas por generar tanta falsa expectativa



02/10/2018 - 13:05:19

El Día.- El diputado Wilson Santamaría dijo este martes que lo primero que debería hacer el presidente Evo Morales al llegar al país es pedir disculpas a la población por generar "tanta falsa expectativa" sobre el fallo de La Haya, en la demanda marítima contra Chile, que terminó desfavorable para Bolivia.



El diputado dijo el equipo jurídico y el Gobierno "nos vendió humo" con unos "alegatos impresionantes" por los que se han pagado millones de dólares y sin un resultado positivo.



"Lo primero (que debería hacer el Presidente Evo Morales es) pedirse disculpas por generar tanta falsa expectativa", expresó el legislador de oposición.



El lunes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya definió que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico, después de rechazar los argumentos presentados por el Estado Plurinacional en el largo proceso judicial de más de cinco años.



Santamaría indicó que otro de los errores del Gobierno es "haber politizado este tema". "Yo me pregunto qué vamos a hacer con los más de 10 kilómetros de tela azul que se ha hecho comprar a los ministerios, qué vamos a hacer con los mártires de la reivindicación marítima", cuestionó.



Cree que incluso al Presidente le han "vendido humo", ya que con una actitud muy exitista estuvo hablando de una etapa post La Haya, "desafiando a Chile para que de una vez se siente a dialogar, llevar a más de 30 personas en delegación (a La Haya) inútilmente porque no creo que la corte al ver a Gabriela Montaño haya dicho "cambiaremos el fallo"", expresó.



El diputado remarcó que "lo más doloroso y vergonzoso fue que ha sido un fallo contundente, un 12 a 3 que no se va a poder olvidar".



Insistió en que alguien tiene que hacerse responsable de este resultado. Reiteró que ojalá el Presidente "tenga la valentía de decir "discúlpenme por haberles creado tanta falsa expectativa, me he equivocado y nos hemos equivocado", y empezar a alejar a gente que ha estado en el gobierno a cargo de varias demandas en el país y lo ha perdido todo".