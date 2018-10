Por baja producción la empresa minera Huanuni registra déficit de al menos $us 2 millones

02/10/2018 - 13:03:00

El Día.- La Empresa Minera Huanuni atraviesa una etapa de baja producción y hasta el momento generó déficit, según el cálculo preliminar al primer semestre, de dos millones de dólares, informó el gerente de la estatal, Mario Felipez.



La autoridad atribuyó la baja producción al robo de mineral y al agotamiento de estructuras en el yacimiento.



"La empresa minera Huanuni en este momento se encuentra con una baja producción porque desde enero a la fecha no estamos pudiendo cumplir las metas físicas programas, es así que me está preocupando un poco esta situación, y a la larga puede generar un problema económico serio en nuestra empresa", manifestó Felipez a ANF.



Con un cálculo a priori, dijo, "estaríamos con dos millones de dólares de déficit, pero esperamos en estos meses salir del déficit".



La gerencia apunta a que en el "mes de promedio" haya un incremento en la producción y "con eso pensamos nosotros subir y eliminar el déficit que tenemos hasta el momento". La producción actual solo llega al 70% de lo programado.



Sobre el agotamiento de estructuras indicó que se debe a que "especialmente en años pasados no han hecho una generación de nuevas reservas, solamente se han abocado a la explotación de lo que ya se tenía".



Dijo que ha habido descuido en esa parte y retomar no es fácil, porque hacer un desarrollo en un nivel nuevo lleva como mínimo un año.



Sobre el robo de mineral, Felipez dijo que de acuerdo a comentarios "hay algunos trabajadores comprometidos con el robo" y que se trabaja en un plan para identificarlos.



Felipez asumió la gerencia el 10 de julio de este año en reemplazo de Guillermo Dalence, que fue apartado del cargo de manera sorpresiva.



De 2006 a la fecha, los gerentes de la Empresa Minera Huanuni duraron en promedio 11 meses en el cargo.