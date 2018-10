Los dos hombres tras la fallida demanda boliviana



02/10/2018 - 12:48:23

La Tercera.- El abogado español Antonio Remiro Brotóns es sindicado como el “ideólogo” de la acción de Bolivia en La Haya, mientras que el historiador Fernando Cajías aportó la documentación histórica en la memoria boliviana.



La oposición a Evo Morales y también en parte de los círculos más intelectuales de Bolivia, ya se abrió un debate sobre en qué se falló en la apuesta por la demanda marítima contra Chile, que fue desestimada el lunes por la Corte de La Haya. En el variado equipo boliviano dos hombres jugaron un rol clave: el abogado español Antonio Remiro Brotóns, sindicado como el “ideólogo” de la demanda y Fernando Cajías, el intelectual que construyó la memoria.



Aunque en funciones completamente distintas, Remiro Brotóns fue quien articuló la demanda desde un punto de vista jurídico, mientras que Cajías debió darle el sustento histórico. Mientras el abogado español tuvo un perfil más mediático, Cajías optó por el bajo perfil. En marzo pasado, durante los alegatos orales, Remiro Brotóns se emocionó hasta las lágrimas cuando fue entrevistado por un canal boliviano. “Te implicas en su causa (la de los bolivianos) te abren el corazón de tal manera que a mí realmente… me emociona”, señaló en esa ocasión.



Entrevistado por el diario paceño La Razón, el abogado español dijo en la antesala del fallo: “Tanto antes, como ahora, he estado convencido de que mediante actos propios Chile se obligó con Bolivia a negociar su acceso soberano al océano Pacífico. La preparación del caso no hizo sino profundizar en esa convicción. La obligación política y moral está fuera de duda y lo que ha de dirimir la Corte es si, como sostiene Bolivia, esa obligación es también jurídica”. También aseguró que después de La Haya, se iniciará un largo camino de diálogo “con” Chile, no “contra Chile.



Pero la apuesta de Brotóns falló de manera estrepitosa. El lunes, una vez conocido el fallo, el abogado español se remitió a decir que “me duele pero no me desanima. Bolivia hizo un magnífico trabajo pero la decisión era de los jueces. En cierto modo la mayoría ha estado presa del síndrome de Santo Tomás porque no creía en lo que veía (escrito)”.



Ascanio Cavallo, excoordinador de comunicaciones del equipo chileno en La Haya, en una entrevista publicada hoy por La Tercera, señaló “Chile y Bolivia se han gastado mucho dinero en abogados, y hay un abogado que es el que ha inventado todo esto, que me parece que tendría que responder, por lo menos ante sus clientes, que es el español Antonio Remiro Brotóns. Ese es un personaje muy nefasto en lo que ha sido esta demanda. Muy nefasto. Él es el inventor de gran parte de las ficciones jurídicas que están en la demanda de Bolivia”.



En otra vereda figura Fernando Cajías, hermano de la cónsul de Bolivia en Chile, Magdalena Cajías. Fue este intelectual e historiador quitado de bulla quien articuló la memoria que presentó su país en La Haya. Y fue Evo Morales quien le pidió personalmente que lo ayudara en su propósito.



Cajías, de amplia trayectoria, se sabía el tema del reclamo marítimo casi de memoria. No sólo había sido el guionista de “Amargo Mar (1984)”, un largometraje sobre la Guerra del Pacífico (la producción cinematográfica más grande en la historia de Bolivia), sino que había escrito varios libros sobre el tema. El historiador no lo dudó y de inmediato se puso a trabajar. Entonces se sumaron al equipo otros tres historiadores y 10 alumnos de Historia de último grado de la U. Mayor San Andrés (Umsa) y de la U. San Francisco Javier de Sucre.



La tarea no era fácil. Había que rastrear toda la documentación sobre los acercamientos, diálogos y negociaciones entre Chile y Bolivia. “Al principio teníamos varios caminos para plantear la demanda, pero se optó por documentar los momentos clave en que las autoridades chilenas reconocieron la necesidad de una salida soberana al mar”, contó el propio Cajías a La Tercera en abril de 2014, en La Paz.



“Todo el trabajo, desde la demanda en adelante, ha demorado tres años. La redacción de la memoria tomó los últimos meses del proceso. Buscamos archivos dentro y fuera de Bolivia. También referencias bibliográficas de autores chilenos que ayudan a contrarrestar nuestras propias versiones”, dijo Cajías en esa ocasión.



Este historiador, autor de libros como “La provincia de Atacama (1825-1842)” o “Sublevación de indios y rebelión criolla”, estudió Derecho, Filosofía e Historia y como militante del MIR –el partido del ex presidente Jaime Paz Zamora- fue electo diputado, intendente del departamento de La Paz, embajador en España y viceministro de Cultura. Además fue decano de la Facultad de Humanidades de la Umsa.