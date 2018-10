Central Obrera lamenta que Chile haya politizado el reclamo marítimo de Bolivia



02/10/2018 - 11:59:49

La Paz, (ABI).- La Central Obrera Boliviana (COB) lamentó el martes que las autoridades de Chile hayan politizado el reclamo marítimo de Bolivia y acusado al presidente Evo Morales de dañar las relaciones entre ambos países que se enfrentaron en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, dejó en claro que el pueblo boliviano respaldó la decisión de llevar a Chile ante la CIJ en 2013 ante la política de dilación de Santiago y para resolver el centenario diferendo marítimo mediante una negociación de buena fe.



"Creemos que el presidente ha hecho poner en situación crítica al Gobierno chileno (...), inclusive en un momento estaban desesperados con todo lo que se iba a dar en la Corte y así los chilenos lo han ido politizando", dijo.



En la víspera, la Corte de La Haya desestimó la demanda presentada por Bolivia y el presidente chileno Sebastián Piñera acusó a su homólogo boliviano de crear falsas expectativas a su pueblo y de haber puesto obstáculos a la relación bilateral.



"Bolivia finalmente no ha perdido nada", manifestó Huarachi y lamentó que la CIJ no haya puesto fin a una "injusticia", en alusión al enclaustramiento marítimo de Bolivia tras una invasión chilena en 1879.



La CIJ estableció que Chile no tiene obligación de negociar con Bolivia una salida al mar, pero invocó a sus autoridades a mantener el diálogo hasta lograr una buena vecindad.



La respuesta de la Corte fue "ambigua" y "los bolivianos seguimos en pie de lucha, jamás vamos a renunciar a este derecho que tenemos de tener una salida soberana al mar", enfatizó el dirigente del ente matriz de los trabajadores.