¡Increíble! 10 futbolistas de Bolívar son operados en 2018



02/10/2018 - 08:17:08

Página Siete.- Este 2018 no es el año de Bolívar. 17 de los 23 futbolistas que conforman el primer equipo sufrieron lesiones de diferente tipo. Pero lo más grave es que 10 de ellos tuvieron que pasar por el quirófano, seis están en proceso de recuperación y son bajas.



Los problemas de ligamentos son los más comunes en los futbolistas celestes. Ese problema demanda mayor tiempo de recuperación.



Jaime Arrascaita fue el más golpeado por esas lesiones. En 2014 fue operado del ligamento cruzado de la rodilla derecha, dos años después (2016) se vio afectado en la rodilla izquierda y este año otra vez se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda. Volverá a las canchas el siguiente año.



El volante uruguayo Mauricio Prieto también se vio afectado por esta temida lesión para los futbolistas. A principios de mayo fue intervenido. Se encuentra en la recta final de su rehabilitación.



Hace cuatro semanas el defensor central Ronald Eguino fue diagnosticado de un desgarro de ligamento cruzado en la rodilla derecha, fue operado y volverá a la actividad en 2019.



El 17 de agosto, durante un entrenamiento, Juan Eduardo Fierro se rompió el ligamento anterior de la rodilla izquierda, también se aguarda su regreso para el siguiente año.



A principios de este mes Pedro Azogue, en el juego con Wilstermann en el estadio Siles, salió lesionado por un problema en la rodilla derecha. Se esperó a que la parte afectada desinflame para lograr un diagnóstico y la semana pasada se concluyó que tenía desgarrado el ligamento anterior, por lo que fue operado y retornará a las canchas en abril.



No fue el único problema con el que tropezó el futbolista cruceño. En febrero de este año sufrió una luxación acromioclavicuar de tercer grado en el hombro izquierdo y luego de tres meses volvió a jugar, pero nuevamente deberá esperar para retomar la actividad.



Otra de las lesiones graves en la Academia fue la del lateral izquierdo Leonel Morales. El pasado 8 de septiembre, en la inauguración del estadio Bicentenario en Villa Tunari, sufrió la fractura de la tibia y peroné. Fue operado y su recuperación demandará al menos ocho meses.



Entre las lesiones menos graves, pero que también mantuvieron a los jugadores fuera de la cancha, está la del zaguero Luis Alberto Gutiérrez que el 19 de abril viajó a Buenos Aires para operarse el quinto metatarsiano del pie derecho.



El lateral Enrique Flores se lesionó en el hombro, pero ya superó la molestia.



Al argentino Marcos Riquelme se le realizó a fines de junio una artroscopía de la rodilla derecha, además de la limpieza, en la que se encontró placa sinovial, pero ya está restablecido y es el goleador del torneo.



Limberg Gutiérrez, que no tiene continuidad en el equipo, sufrió una intervención de menisco en la rodilla derecha. Está recuperado.