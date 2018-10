Los números respaldan al Tigre, líder del Clausura



02/10/2018 - 08:14:33

El Diario.- Los números respaldan a The Strongest. Más allá de que al término de la primera rueda sea el líder del torneo Clausura de la División Profesional porque más puntos sumó (28), las estadísticas muestran que es un equipo que supo mantener un equilibrio a lo largo de las 13 fechas que se han disputado hasta el momento.



El Tigre es el cuadro que más lances ha ganado: nueve; por encima de Royal Pari, que venció en ocho oportunidades; Wilstermann, San José y Bolívar, que triunfaron en siete.



Junto a los aviadores y al cuadro inmobiliario es uno de los tres planteles que menos partidos perdió: tres.



Pero el dato que muestra con mayor exactitud el equilibrio que consiguió el decano en esta primera ronda es el de ser el cuadro con mejor diferencia de gol: +15. No es el que más goles convirtió ni el que menos tantos recibió, pero en ese rubro supera a sus escoltas: Royal Pari +13, Wilstermann +9, San José +11 y Bolívar +5.



Más allá de la derrota del pasado domingo ante Blooming, que fue la tercera en todo el campeonato Clausura, los números conseguidos hasta el momento respaldan al conjunto de Achumani y a su técnico, el venezolano César Farías, quien ayer, luego de retornar de Santa Cruz, destacó la campaña de su equipo.



De cara a la segunda rueda, el entrenador del conjunto aurinegro considera que mantener la regularidad conseguida hasta el momento le permitirá a The Strongest llegar a buen puerto, que no sería otra cosa que alcanzar el título.



De los 13 partidos que le resta por jugar al decano, siete de ellos serán en La Paz, si se toma en cuenta que el superclásico ante Bolívar será en el Hernando Siles, más allá de que por efectos de recaudación sea visitante, y seis en el interior del país.