Fecha doble la que se jugará el domingo



02/10/2018 - 08:13:36

El Día.- Este domingo 7 se volverá a jugar una fecha doble en el estadio “Tahuichi” Aguilera, luego de la aceptación de las partes involucradas la misma que fue confirmada por el presidente de Destroyers, Robert Blanco y comunicada por el secretario general, Wálter Castedo.



Los partidos. Los partidos que ser jugarán son Destroyers-Sport Boys desde las 17:15 y Blooming-Wilstermann desde las 19:30, según confirmó Castedo.



Inicialmente Destroyers tenía programado jugar el sábado ante el “toro” warneño en el estadio Samuel Vaca desde las 17:15, pero tras las tratativas del presidente Robert Blanco con sus pares de Blooming, al final de la tarde se confirmó el cambio.



El equipo. Ayer el plantel “cuchuqui” retornó a sus entrenamientos en su cancha del km 7 al norte, con un trabajo liviano de los jugadores que fueron titulares el sábado en Sucre ante Universitario y el resto un poco más largo y exigente los que no lo hicieron.



El equipo no tiene jugadores lesionados ni sancionados tras ese partido, aunque el lamento de no haber podido sumar unidades ante un rival que acertó en una de las pocas llegadas que tuvo para anotar el gol que al final le dio la victoria, Óscar Díaz a los 55".



La idea tanto del entrenador Cleibson Ferreira como sus dirigidos, es no ceder más puntos a fin de no verse comprometidos en la zona de los descensos.



Entrenamientos. Hoy el trabajo será en doble turno en su misma cancha, en el que Ferreira irá perfilando el once titular que presentará ante los warneños.



Ante la falta de efectividad, es posible que busque las variantes que le otorguen más probabilidades de anotar los goles que faltan.