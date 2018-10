Aurora espera por Da Silva y se aguarda su presencia ante Oriente



02/10/2018 - 08:12:34

Los Tiempos.- El volante ofensivo de Aurora, Charles Da Silva, se encuentra en la última fase de su recuperación y podría ser tomando en cuenta para el partido de este domingo ante Oriente Petrolero (15:00), por la fecha 14, en el inicio de la segunda rueda del certamen Clausura 2018 de la División Profesional.



Según el kinesiólogo de Aurora, Beimar Claros, estos días serán cruciales para la recuperación definitiva de Charles. En el cuerpo técnico celeste esperan con ansias su retorno para esta segunda rueda. Caso contrario, se lo aguardará más tiempo para no forzar su rehabilitación tras sufrir una pubalgia.



“Charles Da Silva se integró a trabajar con el resto del equipo. Estamos viendo cómo lo asimila en estos días. Sino, llegaría después de la fecha FIFA”, sostuvo Claros.



De acuerdo a lo visto en los entrenamientos, Da Silva se mostró sin molestias y su restablecimiento avanza conforme al tratamiento aplicado.



La ausencia de Da Silva se notó bastante en los últimos cotejos del Equipo del Pueblo, en especial en las derrotas ante Wilstermann (3-0) y Destroyers (1-0), donde el elenco popular sintió la falta de generación de fútbol.



No obstante, ante Real Potosí, el plantel valluno mostró una evolución favorable en su fútbol, pero aún restan 13 cotejos y los celestes aspiran a engrosar su promedio para mantener la categoría.



En cuanto a otros casos, el equipo dirigido por Ferrufino aún tendrá que soportar la baja del atacante argentino César Lamanna, quien se restablece de un desgarro en el bíceps femoral en la pierna derecha.



Su tratamiento continuará en estos días y se espera que esté de vuelta en las canchas luego de la fecha FIFA.



Otro caso que sembró zozobra en Aurora es el del lateral izquierdo Caleb Cardozo, quien salió el domingo con dolor en los isquiotibiales de la pierna izquierda.



Para tener un mayor conocimiento de su dolencia, Claros indicó que se le practicó ayer una ecografía y hoy se conocerán los resultados finales.



Por lo demás, el resto del plantel se halla en óptimas condiciones y todos están a disposición del DT Marcos Ferrufino, que además podrá contar con el meta argentino Agustín Cousillas, quien ya cumplió con sus dos encuentros de suspensión y podrá ser alternativa ante los refineros.



Con la mira puesta en las tres unidades, el crédito popular intensificará su preparación estos días antes del cierre de prácticas.



Al frente tendrá a un alicaído Oriente Petrolero, elenco que el domingo perdió 3-0 en su visita a Bolívar en La Paz, además que tendrá el debut en el banquillo de su nuevo entrenador, Ronald Arana.







Tres victorias lleva Aurora en el certamen Clausura 2018 y es antepenúltimo en la tabla de promedios







FERRUFINO: “AURORA TIENE PERSONALIDAD”



El entrenador de Aurora, Marcos Ferrufino, se mostró ayer tranquilo por el rendimiento de su plantel, mucho más luego de su victoria 3-2 sobre Real Potosí, el domingo pasado. Además resaltó la personalidad de su plantel para encarar los cotejos.



“El equipo tiene personalidad, no solamente en casa, sino también afuera. Queremos sumar fuera de casa, ya que no lo hicimos de la manera que queríamos. Me agrada el compañerismo, la armonía y camaradería del plantel. Debemos hacernos fuertes en casa”, apuntó Ferrufino.



Para la segunda rueda del torneo, el Equipo del Pueblo tiene siete partidos en casa (incluyendo el clásico) y seis visitas al interior.