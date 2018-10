Porongueños en huelga por puente y la Alcaldía da otras alternativas



02/10/2018 - 08:03:05

El Deber.- Tras encabezar una caravana que marchó desde la comunidad Los Batos (pasando el Urubó), el alcalde de Porongo, Julio César Carrillo, junto a autoridades y dirigentes vecinales de dicho municipio, ingresó ayer en huelga de hambre para exigir al alcalde cruceño, Percy Fernández, que autorice la construcción del puente Bicentenario u otro, por el cuarto anillo, que conecte ambos municipios. Sin embargo, la Alcaldía capitalina considera que esa no es la mejor alternativa, sino por el sexto anillo.



El piquete se instaló en las afueras del edificio central de la Alcaldía cruceña, con una decena de ayunadores, entre ellos el alcalde de Porongo, y se espera que hoy se sumen más ciudadanos a la extrema medida.



Carrillo manifestó que el municipio de Porongo cumplió con los requisitos exigidos para la autorización de más puentes, entre ellas la aprobación de una ley, y que ahora le toca a la Alcaldía cruceña cumplir con su parte, que consiste en firmar el convenio que viabilice la construcción. “No le estamos pidiendo ni un solo peso al municipio de Santa Cruz, nosotros vamos a poner los recursos para el puente”, expresó Carrillo, cuando ingresó en la medida.



El burgomaestre de Porongo agregó que también se cumplió con los pasos exigidos por Santa Cruz, pero no hay respuesta. “Percy nos pidió una ley, la conseguimos; nos pidió mesas de trabajo, lo hicimos. Ahora le pedimos que firme el convenio. Necesitamos conectarnos con Santa Cruz de la Sierra, que esas radiales sigan creciendo”, dijo.



Carrillo espera llegar a un entendimiento con su par cruceño y asegura que no se retirará hasta conseguirlo.



La caravana de pobladores partió en horas de la mañana desde Los Batos y al llegar al puente Mario Foianini hizo una parada para luego dirigirse hacia la plaza 24 de Septiembre. Llegaron unidos bajo un solo grito ¡Puente ya, Puente ya! Vestían poleras con la inscripción: “Puentes no son un capricho. Son una necesidad”. La viudita y el duende le daban el toque tradicional a la medida, que une a vecinos, transportistas y autoridades de Porongo.



Lo que dice la Alcaldía cruceña



La secretaria de Administración y Finanzas, Sandra Velarde, indicó que el municipio cruceño está abierto al diálogo y que no se opone a un puente, “pero que se lo defina técnicamente, no por una necesidad de urgencia ni por una necesidad inmobiliaria”. Considera que la mejor alternativa es por el sexto anillo, zona sur.



“Parecería que el municipio cruceño no quiere una interconexión con Porongo. Nada menos cierto. Desde un comienzo hemos dicho que estamos de acuerdo, pero un lugar que sea adecuado técnicamente”, indicó Velarde.



Dijo que ninguna de las propuestas presentadas por Porongo cumple con las características exigidas ni toma en cuenta la realidad de la capital. Todas son por el cuarto anillo, lo que conflictuaría más el tráfico en la zona norte, ya congestionado en horas pico.



Velarde dijo que la comuna cruceña propone que sea por el sexto anillo, zona sur (zona del centro medioambiental municipal).