Caso Alexander: Médico Fernández enfrentará otra audiencia



02/10/2018 - 08:01:50

EL Diario.- El médico Jhiery Fernández, dudosamente sentenciado a 20 años de cárcel por la supuesta violación a un infante, mañana enfrentará una nueva audiencia de cesación de su detención en el penal de San Pedro.



Los abogados Boris Espinoza y Paola Arias, quienes asumen la defensa de Romel Cardozo, manifestaron su intención de sumarse a la defensa del médico Fernández, por lo que en las próximas horas se presentarán al abogado Cristian Alanes (defensa técnica del médico) para coordinar acciones que coadyuven para que el galeno deje el penal de San Pedro donde actualmente se encuentra preventivamente recluido.



Cardozo reveló la existencia de un audio donde se evidencia la maquinación contra el médico Jhiery Fernández para inculparle del ultraje sexual contra un infante de ocho meses, hecho que nunca hubiera ocurrido.



“Me voy a poner de acuerdo con los abogados del médico de Fernández y vamos a colaborar con algunas sentencias constitucionales que son vinculantes con este proceso”, refirió Boris Espinoza.



VISITA



El pasado domingo, Cardozo se trasladó al penal de San Pedro para conocer al joven médico quien –en su criterio– vio un hombre devastado. “Me decía ‘ya no puedo más, me he cansado de todo, qué hago aquí si ya saben que soy inocente’”, contó.



Cardozo dijo estar dispuesto a acudir las veces que sea necesario para dar su versión.



“Mi persona está en el país, no me voy a escapar, cualquier autoridad a solicitud verbal me diga entrégueme su pasaporte hasta que todo esto termine, encantado lo haré, bajo un recibo”, apuntó.



DENUNCIAS



Con relación a los avances de las denuncias que fueron presentadas por la exjuez Patricia Pacajes a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), aseveró que desconoce los resultados y que no fue citado a ninguna declaración.



Por otro lado, de manera extraoficial se conoce que Cardozo tiene otra denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la zona Sur por violencia psicológica a la exjuez Patricia Pacajes, hecho que también es desconocido por Cardozo.



SUSPENSIÓN



Por otro lado, el presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Gonzalo Alcón, informó ayer que los dos jueces del Tribunal Décimo de Sentencia continúan en ejercicio y a cargo del caso Alexander, Gladys Guerrero y Roberto Mérida, no fueron aún suspendidos y se analizará el caso en sala plena.



“No están suspendidos todavía, lo que sí es que se ha presentado una denuncia que se está tramitando y analizando. Si procediera en proceso disciplinario los suspenderemos de acuerdo a norma que, en este caso, son cinco días y si fuera necesario el Consejo de la Magistratura se constituiría en parte de un proceso penal”, manifestó el magistrado Alcón.