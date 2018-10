Gobernación destina Bs 15 millones a la Casa Grande



02/10/2018 - 07:57:26

Los Tiempos.- La Gobernación de Cochabamba presupuestó, dentro del Plan Operativo Anual (POA) del siguiente año, 15 millones de bolivianos para la construcción de la primera fase de la “Casa del Pueblo”, en el departamento, y tan sólo 3 millones para la ampliación del hospital de tercer nivel Viedma, según comentó la asambleísta del partido Único Lizet Beramendi.



Estos nuevos ambientes servirán para trasladar las oficinas de la Gobernación, una vez que se concluya con la construcción del edificio.

Boletín de noticias

Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo.

Suscríbase ahora



Otro detalle que señaló Beramendi es que en la aprobación del POA 2019 no se cumplió con el protocolo correcto que enmarca el tratamiento de este tipo de normas. Observó que, sin embargo, el documento fue en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.



“Nosotros hemos tratado la Ley del POA a las 17:20 y nos han entregado para su tratamiento a las 17:20 de ese mismo día, es decir, lo han incorporado al pleno con dispensación de trámite. Todo el conducto regular que se hace para el tratamiento de una ley no se ha llevado a cabo”, dijo.



Siguió: “Revisando ese rato nos dimos cuenta que se estaba priorizando de manera innecesaria 15 millones de bolivianos para la construcción de una casa grande del pueblo y tan sólo 3 millones para la ampliación del hospital Viedma, ese no es el presupuesto que se merece Cochabamba”, detalló.



Otra observación que apuntó Beramendi es que para 2019 fue aprobado 1.170 millones de bolivianos, de los cuales el 60 por ciento está destinado para el gasto público en sueldos, primas, bono de té y otros beneficios que tienen los funcionarios públicos.



De ese 40 por ciento fuera del gasto público, según Beramendi, el 15 por ciento es para cancelar parte de la deuda institucional que tiene la Gobernación y el saldo (25) es para la inversión pública que irá destinado a las obras que ejecute la Gobernación.







UMSS, SALUD Y LOS 47 MUNICIPIOS



Con un presupuesto de 1.170 millones de bolivianos, la Gobernación atenderá a los requerimientos de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), los ítems de salud, a los 47 municipios del departamento que demandan servicios de agua y alcantarillado, además de los salarios del personal que trabaja para esta entidad estatal.



Estos ingresos estimados en el POA 2019 provienen del Tesoro General de la Nación (TGN), recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y los ingresos propios.



“Gran parte de estos recursos son para cubrir el gasto público”, señaló la asambleísta Lizet Beramendi. Los Tiempos buscó la versión de la Gobernación, pero los funcionarios pidieron enviar una nota escrita.