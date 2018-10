Víctor Hugo Chávez: Planteamiento de demanda equivocado



02/10/2018 - 07:45:52

El Diario.- El abogado y especialista en Derecho Internacional, Víctor Hugo Chávez, señaló que se equivocó el planteamiento de la demanda contra Chile porque se solicitó “obligación” y “soberanía”, cuando lo adecuado era hacer una demanda marítima, ahora el mar de promesas se convirtió en mar de fracasos.



“El fundamento que se ha planteado fue que Chile se siente de buena fe para dar un acceso soberano al océano Pacífico, entonces no hubo ni obligación ni soberanía, es decir el fallo ha sido en contra de quienes tenían la expectativa de post Haya”, aseveró.



El planteamiento fue que Chile se siente obligado a una negociación con Bolivia para dar curso soberano hacia el océano Pacífico, y no resultó porque ese no era el fundamento original, “pero hay responsables con nombre y apellido”, precisó.



“Han rechazado la demanda de negociación (…) obviamente aquí tienen que haber responsables, quienes han direccionado para que sea una demanda de negociación y no una demanda marítima, encontramos un primer nombre Héctor Arce, David Choquehuanca (…) hubo un mar de promesas que ahora se han convertido en un mar de fracasos”, dijo Chávez.



Recordó Chávez, que se planteó que se realice una demanda marítima ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, basada en el Tratado del 1904, pero prefirieron hacer caso del consejo del abogado Andrés Guzmán Escobari, quien manifestó que las promesas se convertirían en obligaciones.



“Hubieron otros personajes detrás de todo esto como don Andrés Guzmán de Escobari, quien dijo que las promesas se van a convertir en obligaciones, había la idea de llevar a Chile a los estrados judiciales, pero bajo otra figura que era la Corte Permanente de La Haya, tal cual lo Pacta el Tratado de 1904 y reclamar los territorios”, señaló.



Se perdió doce años en esta demanda, porque el Presidente se hizo engañar y ahora se ha originado un terremoto político, en el que también participó el expresidente Carlos Mesa, por lo que ahora corresponde analizar una nueva demanda que sea seria; y no folklórica, en silencio y no con fines políticos como se hizo hasta ahora, concluyó Chávez.