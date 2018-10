Optimismo, oficialistas resaltan avances por recuperar el mar



02/10/2018 - 07:43:18

El País.- Pese al dictamen de la Corte Internacional de Justicia, de que Chile no está obligada a negociar con Bolivia una salida soberana al mar, la franja oficialista es optimista. Advierte que la reivindicación marítima se mantiene intacta y que se buscarán otras alternativas para lograr el sueño boliviano: recuperar el mar.



El presidente en ejercicio Álvaro García Linera afirmó el lunes que la causa marítima boliviana es irrenunciable y dijo que hay varias alternativas que el Gobierno viabilizará.



“Está claro que pese a este rechazo que estableció la Corte, el derecho de Bolivia de un acceso soberano al océano Pacífico sigue vigente, es irrenunciable y siempre será irrenunciable”, dijo en una conferencia de prensa.



Desde la Casa Grande del Pueblo, García Linera afirmó que Bolivia sabrá escoger los mejores mecanismos que establece la Carta de las Naciones Unidas en cuanto a una resolución “pacífica” de conflictos entre Estados.



“Está claro lo que ha hecho la corte, digamos, es cerrar una puerta dejando abierta otras muchas puertas que Bolivia puede y debe usar para viabilizar su derecho a un acceso soberano al océano Pacífico”, remarcó.



La autoridad subrayó tres aspectos de la resolución del fallo de La Haya: el primero, que reconoció que Bolivia nació a la vida republicana con una franja costera de 400 kilómetros, un hecho que a lo largo de la historia trató de ser negado por Chile.



La segunda, dijo que la CIJ estableció que el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que fijó los límites entre Bolivia y Chile, no resolvió temas pendientes para un acceso soberano al mar.

El tercer punto es que el fallo de CIJ no impide que Bolivia y Chile continúen con el diálogo para atender las cuestiones relacionadas con la mediterraneidad de Bolivia.



Para el canciller Diego Pary, tras el dictamen de la CIJ, el diálogo entre Bolivia y Chile es inevitable.



“Bolivia no cesará en su lucha por el reencuentro con el Océano Pacífico y el diálogo de los pueblos es inevitable. El mar es de los pueblos”, escribió Pary en su cuenta en Twitter.

El jefe de la diplomacia boliviana señaló que Bolivia respetará ese fallo emitido desde el Palacio de la Paz en La Haya; sin embargo, insistió en que es valorable que ese alto tribunal de la humanidad haya ratificado que existe un tema pendiente con Chile.



“Bolivia, respeta la decisión de la Corte en relación a la demanda marítima. Valoramos la ratificación de la existencia de un tema pendiente y de continuar con el diálogo para resolver nuestro enclaustramiento marítimo provocado por la invasión de 1879”, señala otro tuit.



Y aunque el veredicto de la CIJ dejó un sabor amargo en muchos bolivianos, otros ven con optimismo el avance logrado. Para la asambleísta Amanda Calizaya la demanda en la Corte de la Haya dejó como precedente de que Chile y Bolivia tienen un tema pendiente por resolver.



Para el asambleísta cruceño, Henry Cabrera, ésta es una oportunidad para que, mediante el diálogo, Bolivia y Chile comiencen a integrarse y convivan en armonía.



“Debemos dejar en claro que no hemos perdido nada, pero también que Bolivia nunca renunciará al mar”, fue mensaje del dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Marcelo Carpio.



Las Fuerzas Armadas (FFAA), mediante un comunicado público, ratificaron el derecho irrenunciable de los bolivianos a una salida al mar. “(Las FFAA) Ratifican el anhelo de todos los bolivianos de su derecho irrenunciable e imprescriptible para un acceso al mar, por lo que pedimos a todo el pueblo boliviano mantenernos unidos más que nunca en pos de este objetivo nacional, recordando que mientras exista un boliviano con vida esta reivindicación estará siempre latente”, señala parte de dicho comunicado.



Brotons: Chile tiene una deuda moral con Bolivia



El jurista español Remiro Brotons, uno de los principales abogados de la demanda marítima boliviana en la CIJ, aseguró que el tema de la mediterraneidad boliviana está abierto y dijo que Chile no ha ganado nada con el fallo que emitió ese alto tribunal.



Tras una evaluación de la sentencia, Brotons dijo que si bien la Corte “ha dicho que no tiene obligación jurídica de negociar, tiene la obligación moral, política y hasta conveniencia diplomática”.



“El tratado de 1904 no resolvió el tema y ahora tampoco está cerrado el asunto y el tratamiento de esa cuestión vía negociación, porque la Corte insta en una parte que continúe el diálogo sobre ese punto”, argumentó.



A su juicio, los jueces prefirieron “recrear” posiciones positivistas extremas y un “formalismo clarísimo” que sancionar un fallo que habría marcado un hito en la jurisprudencia y del que se habría hablado en los próximos 20 años.



“Cada juez asume el punto de vista que vea conveniente, hago la critica a su decisión como no podía ser menos puesto que como abogado de Bolivia hemos hecho un buen trabajo y que nuestros argumentos eran suficientemente convincentes para asumir nuestro punto de vista”, refrendó.



Dijo que de la misma manera que Bolivia se sintió ganadora por la sentencia preliminar, Chile se siente ganadora con la sentencia final y sugirió “darles un tiempo para que digieran”.



En esa línea, consideró un doble error la posición del presidente chileno, que afirmó, tras el fallo, que el caso está cerrado.



El abogado de la causa boliviana, afirmó que con la sentencia Chile no ganó nada porque su objetivo era no perder, tomando en cuenta que no presentó una demanda reconvencional y que la Corte no le “ha pedido nada a Bolivia”.